Totti torna in campo: giocherà in Serie A nella Lega Calcio a 8

Francesco Totti è in procinto di togliere gli scarpini dal muro per reindossarli rinnovando la magia di un tempo. Sì perché il “Pupone” ha ufficialmente iscritto la sua squadra, il Totti Sporting Club, alla Lega Calcio a 8. Dalla porta principale peraltro, perchè il suo team prenderà parte direttamente al campionato di Serie A1 sotto l’egida di mister Carlo Cancellieri.

“Non so perché tutti pensano che sia sempre a casa, magari, mi aiuterebbe con i bambini. In realtà farà altre cose e sarà anche più impegnato di prima" ha dichiarato la moglie Ilary Blasi alla presentazione del programma "Eurogames". Non bastavano in effetti le innumerevoli partite di beneficienza e con i tanti ex compagni, è tempo di tuffarsi nuovamente nel calcio agonistico; in attesa di una nuova esperienza lavorativa il Pupone torna dunque in campo.