Tragedia ad Amsterdam: assassinato il 32enne Kelvin Maynard, ex calciatore del Volendam

FC Volendam, Olhanense, Kecskemét, FC Emmen, Royal Antwerp, Burton Albion, SV Spakenburg, Quick Boys. Queste le squadre della carriera di Kelvin Maynard, 32enne calciatore che ha perso la vita nella notte di Amsterdam.

Una morte violenta, secondo le prime ricostruzioni: i testimoni parlano infatti di due uomini in motorino che avrebbero aggredito e ucciso Maynard, calciatore che in passato ha giocato anche in Eredivisie e che ultimamente militava in quinta divisione olandese, con la maglia dell'Alphense Boy.