Truccano 50 partite: squalifica record di 10 anni per gli albanesi dello Skënderbeu

Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha rigettato il ricorso della squadra albanese dello Skënderbeu per una squalifica di 10 anni dalle competizioni internazionali dovuta alla più grande macchinazione di match-fixing scoperta finora dal sistema di rilevamento scommesse dell'UEFA (BFDS). La formazione albanese, che milita nella massima serie locale, è accusata di aver truccato circa 50 partite nell'ultima decade, ed è stata punita con la sanzione più pesante della storia, superiore anche al precedente record di 8 anni affibbiati alla squadra macedone del Pobeda per aver alterato i risultati dei preliminari di Champions League del 2004.

Le indagini UEFA hanno rilevato forti legami tra la dirigenza dello Skënderbeu, l'ex-ministro delle finanze albanesi Ridvan Bode e diverse agenzie di scommesse. A livello internazionale, sono finite nel mirino quattro partite: due gare dei preliminari di Champions League e due della fase a gironi di Europa League del 2015. I primi sospetti sono sorti per un tweet del portiere della squadra nordirlandese dei Crusaders, avversari dello Skënderbeu nel secondo turno preliminare di Champions League del 2015-16: dopo aver vinto la gara d'andata in casa per 4-1 ed essersi portati in vantaggio per 2-1 al ritorno, gli albanesi hanno subito due gol nei minuti finali della partita poi persa 3-2, con un contemporaneo impennarsi delle scommesse per un over 4.5.

Nonostante abbia vinto sette titoli nel campionato albanese negli ultimi nove anni, lo Skënderbeu è accusato di aver truccato decine di partite a livello nazionale. Nell'ultima stagione si è piazzato al quarto posto, cedendo lo scettro al Partizani Tirana.