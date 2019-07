Europei Under 19: poker all'Armenia, l'Italia riscatta il ko all'esordio col Portogallo

Successo ampio e senza discussioni per la Nazionale Italiana nella seconda partita della fase a gironi degli Europei Under 19. La formazione allenata da Carmine Nunziata si è imposta con un netto 4-0 sui padroni di casa dell’Armenia riscattando il traumatico esordio contro il Portogallo e rilanciando le proprie ambizioni di accesso alla semifinale. Grazie al pareggio infatti tra la compagine lusitana e la Spagna, agli azzurrini basterà superare gli iberici nella sfida di sabato per agguantare un posto tra le migliori quattro. La partita odierna ha messo in evidenza l’enorme divario tecnico tra le due squadre, ma le modifiche apportate dal tecnico azzurro hanno comunque convinto e il successo rappresenta sicuramente un’importante iniezione di fiducia dopo la brutta sconfitta rimediata nella prima partita.

Nel primo tempo gli azzurrini hanno costruito subito un paio di ottime occasioni, trovando il vantaggio al 29′ grazie al perfetto inserimento di Portanova sul passaggio filtrante di un ottimo Raspadori. La giocata della partita è stata però senza dubbio lo splendido colpo di tacco con cui Merola ha siglato il raddoppio al 32′ approfittando di un traversone di Ferrarini. L’esito dell’incontro non è mai stato realmente in discussione e anche nella ripresa la formazione di Nunziata ha potuto amministrare il vantaggio senza difficoltà, arrotondando il risultato grazie alla doppietta di Portanova, lesto ad approfittare di un vero e proprio regalo della difesa avversaria, e grazie alla rete di Raspadori, al termine di uno scambio con Petrelli chiuso con successo.