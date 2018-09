Allarme azzurro: il 60.4% dei calciatori utilizzato in Serie A è straniero

Il 60.4% dei calciatori scesi in campo in almeno una delle prime tre partite di Serie A è straniero. La settimana di preparazione ai due impegni di UEFA Nations League che vedranno l'Italia opposta a Polonia e Portogallo rispettivamente il 7 e 10 settembre si apre con l'allarme - nemmeno troppo sorprendente - del ct, Roberto Mancini. Secondo i dati raccolti da transfermarkt, soltanto 142 dei 358 calciatori utilizzati nei primi tre weekend di campionato sono di nazionalità italiana, un dato che rispecchia la situazione difficile del nostro movimento calcistico, seguendo un trend già chiaro negli ultimi anni.

SQUADRA STRANIERI UTILIZZATI PERCENTUALE Napoli 15/18 83.3% Juventus 13/16 81.2% Fiorentina 12/15 80.0% Inter 15/19 78.9% Udinese 13/17 76.5% Atalanta 15/20 75% Lazio 15/29 75% Bologna 12/17 70.6% Roma 13/19 68.4% Sampdoria 11/17 64.7% Milan 10/16 62.5% Torino 10/18 55.6% Empoli 9/17 52.9% Sassuolo 9/18 50% Genoa 8/16 50% Chievo 9/19 47.4% Spal 8/17 47.1% Cagliari 7/19 36.8% Frosinone 7/22 31.8% Parma 5/18 27.7% TOTALE 216/358 60.4%

Napoli, Juventus e Fiorentina si spartiscono il podio tra le squadre che hanno utilizzato il maggior numero di stranieri, con la formazione di Ancelotti regina di questa speciale classifica: 15 giocatori su 18 non sono infatti di nazionalità italiana, pari all'83.3% del totale. Segue la Juve con l'81.2% (13/16) e la Viola con l'80% (12/15). La percentuale resta comunque molto alta per la maggior parte dei club, e vede soltanto 5 squadre utilizzare un numero maggiore di calciatori italiani rispetto agli stranieri: il Parma è in testa con il solo 27.7% (5/18), seguito da Frosinone (31.8%), Cagliari (36.8%), Spal (47.1%) e Chievo (47.4%).