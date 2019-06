Anche il giorno prima di una grande partita, la finale di Nations League fra Portogallo e Olanda, Cristiano Ronaldo trova il modo per regalare un pomeriggio indimenticabile a un piccolo fan.

Al termine dell’ultima seduta d’allenamento della nazionale portoghese, svolta all’Estadio do Bessa, Edurardo Moreira - un ragazzino 11enne che sta combattendo contro una malattia molto rara - stava attendendo il passaggio del pullman con un cartello in mano che recitava “Cristiano dammi un abbraccio”.

Il campione della Juventus, scorto il cartello dal finestrino del pullman, ha subito chiesto all’autista del bus della Nazionale di fermare il veicolo per far salire a bordo il piccolo tifoso che ha scattato una foto e ricevuto l'abbraccio che sognava e che non dimenticherà mai.