Cristiano Ronaldo torna al gol in Nazionale un anno dopo: 88 gol col Portogallo

La fase finale della Nations League si apre con un calcio di punizione di Cristiano Ronaldo che sblocca il risultato tra Portogallo e Svizzera. Era un po’ che Ronaldo non segnava da calcio di punizione diretto, anche se ha avuto la complicità del portiere Sommer, non proprio impeccabile nell’occasione. Il classe ’85 ha trovato anche due gol nella ripresa, raggiungendo quota 88 reti in 157 presenze.

Si punta al record di Ali Daei

Con il gol del do Dragão, Ronaldo aumenta il bottino di gol realizzati con la maglia della propria Nazionale. Nessuno in Europa ha fatto come lui, anzi, Ronaldo è il secondo di sempre per gol realizzati con una Nazionale. Il record è quello di Ali Daei, ex attaccante della Nazionale iraniana, che realizzò qualcosa come 109 gol nella Nazionale maggiore dal 1993 a 2006. Tra l'altro Ronaldo ha segnato ben 3 gol nelle semifinale: aveva già sentato contro Paesi Bassi (2004) e Galles (2016) in semifinale degli Europei.

Non segnava in Nazionale da un anno

Non che Ronaldo ne abbia giocate tante di partite in Nazionale nell’ultimo anno, solo due presenze dopo il Mondiale... Ronaldo torna così a festeggiare con la maglia dei lusitani: contro il Marocco il suo ultimo gol. Era il 20 giugno 2018, alla seconda giornata della fase a gironi dopo la tripletta realizzata alla Spagna. Ronaldo segna poco, ormai su calcio di punizione, ma proprio in Nazionale due dei suoi tre gol sono arrivati su calcio di punizione.