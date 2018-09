Francia, è festa a Parigi: Olanda piegata 2-1, decide una magia di Giroud

Missione compiuta, anche se a fatica, per la Francia campione del mondo che batte 2-1 l'Olanda allo Stade de France di Parigi e vola da sola al comando del Girone 1 della Lega A di Nations League con 4 punti in 2 partite. Passata in vantaggio al 14' con Mbappé, la squadra di Deschamps sfiora il raddoppio e sembra in totale controllo del match. A sorpresa, però, l'Olanda trova il pareggio al 67' con Babel. A regalare i 3 punti ai Bleus ci pensa Giroud che al 75' sorprende Cillessen con una fantastica girata al volo di sinistro su assist di Mendy.

Kylian MbappéGetty Images

La cronaca

Deschamps conferma per intero la formazione che ha esordito in Nations League pareggiando 0-0 in Germania. Ronald Koeman schiera gli Orange con un 3-4-3 molto elastico: gli esterni Promes e Babel, in particolare, spesso fanno i terzini aggiunti. Il primo tempo diventa ben presto un monologo della Francia che dopo meno di un minuto va vicino al gol con un'iniziativa di Mbappé: destro secco sul primo palo, Cillessen si salva in corner. Passano dieci minuti e Griezmann serve un pallone d'oro a Mbappé: girata di destro di prima intenzione, il portiere olandese blocca centralmente. Il gol è nell'aria e arriva al 14': erroraccio di Promes che con un retropassaggio incomprensibile serve Matuidi sulla sinistra, traversone basso del centrocampista juventino e piattone vincente di Mbappé, lasciato tutto solo sul secondo palo. L'Olanda sbanda paurosamente e al 17' Hernandez sfiora il 2-0 con un sinistro al volo su un altro suggerimento in profondità di Griezmann. Il dominio della squadra di Deschamps è totale, anche se l'Olanda protesta al 33' per un contrasto sospetto in area tra Pavard e Wijnaldum. Dubbi anche pochi minuti dopo per un'uscita di Cillessen sui piedi di Mbappé: in entrambi i casi Mallenco lascia correre.

Ryan BabelGetty Images

Il primo quarto d'ora della ripresa è un lunghissimo possesso palla della Francia che va pericolosamente al tiro con il solito Mbappé e con Griezmann, e che sembra disporre a piacimento dell'Olanda. Invece, quando la partita sembra avviarsi stancamente nella sua fase conclusiva, la Nazionale di Koeman si sveglia all'improvviso: al 66' Wijnaldum calcia a lato da ottima posizione a tu per tu con Areola, ma un minuto dopo il portiere francese viene trafitto da un sinistro al volo di Babel su traversone dalla destra di Tete. Tutto da rifare per i campioni del mondo che ora traballano paurosamente: ci prova ancora Depay, ma il suo destro finisce sull'esterno della rete. A far riesplodere la festa ci pensa Giroud al 75': su cross dalla sinistra di Mendy l'attaccante del Chelsea anticipa Van Dijk e trafigge Cillessen con una splendida girata di sinistro a incrociare. La prodezza vale il definitivo 2-1: l'Olanda torna a casa a testa alta, ma i 3 punti prendono la strada di Parigi.

La statistica

32 - Ponendo fine a un'astinenza che durava da 10 partite, Olivier Giroud ha timbrato contro l'Olanda la sua rete numero 32 con la maglia della Nazionale francese staccando nella classifica di tutti i tempi Zinedine Zidane, fermo a 31. Ora l'attaccante francese è il quarto miglior cannoniere di tutti i tempi della Francia alle spalle di Henry (51), Platini (41) e Trezeguet (34). Il podio è vicinissimo.

Olivier GiroudEurosport

Il tweet

Il migliore

Kylian MBAPPE': dopo meno di un minuto costringe Cillessen alla deviazione in calcio d'angolo. Segna il gol dell'1-0 con un piattone destro e ogni volta che accelera semina il panico tra i difensori olandesi. Letteralmente devastante.

Kylian MbappéGetty Images

Il peggiore

Quincy PROMES: suo l'errore che dà il la all'azione del primo gol della Francia. Presenza impalpabile per il resto della gara: serata da dimenticare in fretta per il 26enne del Siviglia.

Il tabellino

Francia-Olanda 2-1

Francia (4-2-3-1): Areola; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez (62' Mendy); Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann (81' Nzonzi), Matuidi; Giroud (89' Dembelé). Ct.: Deschamps.

Olanda (3-4-3): Cillessen; De Ligt, Van Dijk, Blind; Tete (82' Janmaat), Propper, De Jong, Babel (88' L. De Jong); Promes (76' Vormer), Depay, Wijnaldum. Ct.: Koeman.

Arbitro: Alberto Undiano Mallenco (Spagna).

Gol: 14' Mbappé (F), 67' Babel (O), 75' Giroud (F).

Note - Recupero 0'+4'. Ammoniti Griezmann, Pavard (F).