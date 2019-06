Inghilterra, il terzo posto è tuo! Svizzera k.o. ai rigori: decisivo l’errore di Drmic

E’ l’Inghilterra a sorridere dopo i 120 minuti e i 12 rigori di Guimaraes. Nella sfida per assegnare il terzo e il quarto posto della prima edizione di Nations League, Kane e compagni riscattano la sconfitta per mano del Belgio nella finalina dei Mondiali in Russia. Un successo che arriva alla fine di una gara dominata e sfortunata: nel tabellino degli inglesi, infatti, finiscono tre legni e un gol annullato dalla Var allo scadere dei novanta regolamentari. Per il calcio oltremanica, capace di piazzare quattro squadre nelle finali di Champions ed Europa League, è il coronamento di una stagione da 10 e lode. La Nazionale dei Tre Leoni si conferma un tabù per gli svizzeri: l'ultima vittoria rossocrociata risale al maggio 1981.

La cronaca

Petkovic, affondato dalla tripletta di CR7 in semifinale, lancia il 3-4-3 con tridente formato da Shaqiri, Seferovic e Fernandes. Southgate, invece, fermato ai supplementari dall’Olanda, sfodera un 4-2-3-1 con Lingard, Dele Alli e Sterling che spaziano alle spalle di Harry Kane, preferito a Rashford. I britannici partono fortissimo e dopo 100 secondi Kane sfiora il vantaggio: Sommer neutralizza una bordata della stella del Tottenham deviando il pallone sulla traversa. La Svizzera si sveglia, ma il pallino del gioco è sempre in mano agli inglesi. Sterling, in giornata no, si trova due volte a tu per tu con il portiere rossocrociato: prima grazie ad un assist illuminante di Kane, poi sul cross di Alexander-Arnold, ma il Citizen non riesce a trovare la deviazione vincente. L'esterno Reds sull'out di destra è incontenibile: al 34’ mette dentro un cross a mezza altezza: si inserisce benissimo Dele Alli. Il giovane Spurs trova una grande incornata di pochissimo alta sulla traversa. Il secondo tempo segue la falsa riga del primo: dominio dei Leoni e rare folate svizzere, come nel caso del tiro strozzato di Freuler al 47’, dopo un’ottima ripartenza di Shaqiri.

Al 54’ la squadra di Southgate è ancora sfortunatissima: sul cross potente di Rose, Schar anticipa Kane in agguato e devia sul palo. Nell’ultima mezz’ora le due squadre accusano la fatica di fine stagione: Shaqiri e Fernandes sono costretti a uscire per problemi muscolari, Kane lascia il posto a Wilson. E’ proprio la punta del Bournemouth il protagonista del finale dei novanta regolamentari: all’87’ Dele Alli colpisce la traversa di testa sul cross coi giri perfetti di Sterling. Sul rimpallo c'è il tap-in vincente di Wilson, ma l'arbitro vuole ricontrollare l'azione al monitor Var: sull’incornata di Alli c'è una trattenuta dello stesso Wilson ai danni di Akanji. Gol annullato e finalina che va ai supplementari. Nei trenta minuti di extratime i ragazzi di Southgate schiacciano gli svizzeri nella loro area e trovano anche il terzo legno su punizione al 116’, unico sussulto di giornata di Sterling. Epilogo affidato ai calci di rigore, in cui Pickford veste i panni del supereroe, prima trasformando il quinto rigore inglese spiazzando Sommer, poi volando sul tiro dal dischetto di Drmic e sigillando il risultato sul 6-5 finale. I 20mila tifosi inglesi volati in Portogallo possono festeggiare sulle note di “God Save the Queen”.

Il tweet

La statistica

3 - I legni colpiti dagli inglesi nei 120 minuti di gioco (4 considerando anche la traversa colpita da Dele Alli in occasione del gol annullato a Wilson.

Il migliore

Trent ALEXANDER-ARNOLD – Ha il monopolio della fascia destra: Rodriguez e Akanji fanno fatica a tenerlo. I pericoli più grandi della Nazionale dei Tre Leoni vengono dal suo piede. Ha un polmone in più. Millimetrico fino all’ultimo secondo

Il peggiore

Raheem STERLING – Sprecone, immensamente sprecone nel primo tempo prima sull’assist al bacio di Kane, poi sul cross millimetrico di Alexander-Arnold. Nella ripresa è irritante: non gli viene neanche lo stop più banale. Nei supplementari rincara la dose e si mangia un altro gol. Sussulto al 116’ con una punizione che si stampa sulla traversa. Si riscatta dagli undici metri

Il tabellino

SVIZZERA-INGHILTERRA 5-6 (0-0 d.t.s.)

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Elvedi; Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodriguez (87’ Drmic); Shaqiri (65’ Zuber), Fernandes (60’ Zakaria); Seferovic (113’ Okafor). Allenatore: Petkovic

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Alexander-Arnold, Gomez, Maguire, Rose (70’ Walker); Delph (105’ Barkley), Dire, Alli; Sterling, Kane (75’ Wilson), Lingard (105’ Sancho). Allenatore: Southgate

ARBITRO: Hategan (Romania)

RETI AI RIGORI: Maguire, Barkley, Sancho, Sterling, Pickford, Dier (I); Zuber, Xhaka, Akanji, Mbabu, Schar.

NOTE - Recupero 1’+4’. Ammoniti: Rose, Lingard (I)