Sarà Portogallo-Olanda la finale della prima edizione di Nations League. Dopo la qualificazione di Cristiano Ronaldo e compagni, fa festa anche l'Olanda che a Guimaraes batte 3-1 in rimonta l'Inghilterra: domenica 9 giugno Orange e lusitani si affronteranno a Oporto, mentre gli inglesi dovranno accontentarsi della finale per il terzo posto che li vedrà opposti alla Svizzera. Chiuso il primo tempo in svantaggio, l'Olanda trova il pareggio nella ripresa con De Ligt e costruisce il successo ai supplementari complici due clamorosi svarioni di Stones e Barkley.

La cronaca

Primo tempo molto combattuto con tanti duelli in mezzo al campo ma poche occasioni da rete. L'Olanda ci prova con maggiore convinzione, ma Depay non ha le idee chiare negli ultimi venti metri e spreca un paio di contropiedi che avrebbero meritato maggiore fortuna. L'Inghilterra, dal canto suo, sblocca il risultato al 32': clamoroso svarione di De Ligt che perde palla al limite dell'area, viene anticipato da Rashford e non può fare altro che stenderlo. Turpin indica il dischetto dal rigore e Rashford spiazza Cillessen segnando il gol dell'1-0. Olanda in difficoltà e al 37' ancora Rashford, servito da Sancho, viene anticipato da un prodigioso recupero di Dumfries proprio al momento di calciare in piena area.

Rashford a segno su rigore in Olanda-Inghilterra Nations League 2019Getty Images

A inizio ripresa l'Inghilterra va a un passo dal raddoppio: cross dalla sinistra di Delph per il colpo di testa a botta sicura di Sancho, sembra gol ma il pallone finisce tra le braccia di Cillessen. Scampato il pericolo, l'Olanda trova il pareggio al 73': corner da destra di Depay e incornata vincente di De Ligt che ruba il tempo a Stones e Walker non lasciando scampo a Pickford. Torna in equulibrio il risultato e il difensore centrale dell'Ajax trova il modo di farsi perdonare dopo l'erroraccio che aveva regalato il vantaggio all'Inghilterra. Inglesi che all'83' tornano in vantaggio con una splendida azione corale finalizzata da Lingard: gol meraviglioso che, però, viene cancellato dal Var per un fuorigioco millimetrico del giocatore dello United. Sul ribaltamento di fronte ancora Var protagonista dopo un presunto tocco di mano di Chilwell in piena area: niente penalty. Finale thrilling con occasioni per Depay e Sterling, ma si va ai supplementari.

L'esultanza dei giocatori dell'OlandaGetty Images

E all'extra-time ci pensa l'Inghilterra con due harakiri a consegnare la finale di Nations League nelle mani dell'Olanda. Al 97' incredibile errore di Stones che perde palla al limite dell'area. Depay calcia con il destro, Pickford respinge e sulla ribattuta si avventano Walker e Promes, l'ultimo tocco è del difensore inglese che firma una rocambolesca autorete. Molto simile la rete del definitivo 3-1: sciagurato retropassaggio di Barkley che serve Depay, tocco per Promes che a porta vuota insacca senza problemi. L'Inghilterra si arrende, ormai la partita non ha più nulla da dire e l'Olanda può festeggiare la qualificazione alla finale.

La statistica

9 - Erano 9 anni che l'Inghilterra non subiva 3 reti in una partita ufficiale. L'ultimo precedente risaliva al 27 giugno 2010 quando, in un match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di Sudafrica 2010, gli inglesi allenati da Fabio Capello vennero sconfitti 4-1 dalla Germania.

Il tabellino

Olanda-Inghilterra 3-1

Olanda (4-3-3): Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon (68' Van De Beek), F. De Jong (113' Strootman), Wijnaldum; Bergwijn (91' Propper), Depay, Babel (68' Promes). All.: Koeman.

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Rice (106' Alli), Delph (77' Henderson), Barkley; Sancho (61' Lingard), Rashford (46' Kane), Sterling. All.: Southgate.

Arbitro: Clement Turpin (Francia).

Reti: 32' rig. Rashford (I), 73' De Ligt (O), 97' aut. Walker (I), 114' Promes (O).

Note - Recupero 4'+7'+0'+1'. Ammoniti De Ligt, Dumfries, Van De Beek (O), Kane (I).