L'Olanda stende la Francia e condanna la Germania: i tedeschi retrocedono in B

Clamoroso a Rotterdam: l'Olanda batte 2-0 la Francia campione del mondo, rimane in piena corsa per la qualificazione alle Final Four di Nations League e condanna la Germania a una bruciante eliminazione in Lega B. Gli Orange di Ronald Koeman, padroni del campo dal primo all'ultimo minuto, sbloccano il risultato al 44' con Wijnaldum e raddoppiano al 96' grazie a un rigore trasformato da Depay. Un penalty pesantissimo perché lunedì a Gelsenkirchen, contro una Germania fuori dai giochi, agli olandesi basterà non perdere per conquistare il primo posto nel girone.

Olanda-Francia - Gol di Wijnaldum

La cronaca

Partenza a razzo dell'Olanda che al 2' sfiora il vantaggio con un destro di Wijnaldum sul quale Lloris si supera. La risposta della Francia è affidata a una girata di testa di Griezmann al minuto 10 ed è un momento della gara da cerchiare in rosso: rimarrà questa, infatti, l'unica conclusione nello specchio dei campioni del mondo nella prima frazione di gioco. L'altra è un destro di Pavard al 28' che sfiora l'incrocio. Per il resto è solo Olanda. La squadra di Koeman gioca un calcio veloce, imbriglia Mbappé e viene premiata al 44': cross di De Jong dalla trequarti sinistra, Nzonzi spizza il pallone mettendo fuori causa Kimpembe e servendo involotariamente Babel, il cui destro da due passi viene respinto da Lloris. Sulla ribattuta si avventa Wijnaldum che insacca con il sinistro.

Memphis Depay

Nella ripresa ci si attende la reazione della Francia, ma è sempre l'Olanda a fare la partita. Lloris è strepitoso al 62' su un'incornata da due passi di Dumfries e da questo momento in poi il match si trasforma in un duello tra gli Orange e il portiere del Tottenham. Depay si vede deviare un corner un destro secco su punizione dal limite al 72', poi un minuto dopo è Griezmann a impegnare Cillessen con una mezza rovesciata di sinistro in precario equilibrio. La Francia barcolla e viene tenuta in piedi da Lloris, che dice no a una doppia conclusione di Depay nell'arco di pochi secondi. Nel recupero succede di tutto. Lloris va a togliere dall'angolino un destro dal limite di De Jong, sugli sviluppi del corner lo stesso De Jong ruba palla a Sissoko che lo stende in piena area. Taylor concede il rigore all'olandese e Depay non sbaglia fulminando Lloris con un cucchiaio che il portiere del Tottenham riesce solo a intuire. Finisce in tripudio per l'Olanda, capace di sconvolgere le gerarchie di un girone che sembrava segnato. E, dopo la storica eliminazione alla fase a gironi di Russia 2018, la Germania vive (stavolta senza giocare) una delle sue notti più tristi.

La statistica

15 - Si ferma a 15 la striscia di risultati utili consecutivi della Francia: i Bleus, infatti, non perdevano dal 23 marzo scorso quando vennero sconfitti per 3-2 dalla Colombia in amichevole a Saint Denis.

Il migliore

Memphis DEPAY - Curioso che trovi il gol solo al 96' e solo su rigore. Avrebbe meritato di segnare molto prima: di gran lunga il migliore in campo, scalda le mani di Lloris con tiri a raffica ed entra come lama nel burro nella difesa della Francia.

Il peggiore

Kylian MBAPPE' - Pronti, via e perde un paio di palloni banali prima di essere bruciato sullo scatto da un De Ligt che sembra andare a doppia velocità. Nel primo tempo di intestardisce in azioni personali che non portano a nulla, nella ripresa sparisce letteralmente dal campo. Irriconoscibile.

Kylian Mbappé e Matthijs De Ligt

Il tabellino

Olanda-Francia 2-0

Olanda (4-3-3): Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, F. De Jong, Wijnaldum (89' Vilhena); Bergwijn (86' Promes), Depay, Babel (92' Aké). All.: Koeman.

Francia (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Digne; Kanté, Nzonzi (81' Ndombele); Mbappé, Griezmann, Matuidi (65' Sissoko); Giroud (65' Dembelé). All.: Deschamps.

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra)

Reti: 44' Wijnaldum (O), 96' rig. Depay (O).

Note - Recupero 1'+6'. Ammoniti Wijnaldum (O), Kanté, Digne, Pavard, Dembelé (F).