La Spagna umilia la Croazia: i vicecampioni del mondo battuti 6-0 a Elche

Clamorosa goleada della Spagna che a Elche rifila un inimmaginabile 6-0 ai vicecampioni del mondo della Croazia: le Furie Rosse volano a quota 6 punti nel Girone 4 della Lega A di Nations League mettendo una prima, seria ipoteca sulla qualificazione alla Final Four. Notte da incubo per Modric e compagni che rimediano una vera e propria umiliazione. Per le Furie Rosse segnano Saul, Asensio (di gran lunga il migliore in campo), Rodrigo, Sergio Ramos e Isco. Completa il tabellino un'autorete di Lovre Kalinic.

Saul NiguezGetty Images

La cronaca

Dopo lo storico successo sull'Inghilterra a Wembley, la Spagna di Luis Enrique fa il suo debutto casalingo in Nations League contro la Croazia vicecampione del mondo, costretta a fare a meno di Mandzukic e Subasic che hanno dato l'addio alla Nazionale. Eppure nei primi 20 minuti è la squadra di Dalic a fare la partita. Rakitic, Santini e Perisic si procurano tre nitide occasioni e la Spagna sembra soffrire la compattezza degli avversari. La svolta al 20': Vrsaljko, fino a quel momento il migliore, è costretto a lasciare il campo per un problema al ginocchio sinistro. E pochi minuti dopo la Spagna sblocca il risultato: Carvajal crossa a centro area per Saul che, con un perfetto terzo tempo, gira di testa alle spalle di Lovre Kalinic. Lo 0-1 manda in tilt la Croazia e a questo punto entra in scena Asensio, che al 33' timbra il raddoppio con un fantastico sinistro dal limite dell'area. Il numero 20 spagnolo (al suo primo gol in Nazionale) è incontenibile e due minuti dopo propizia il 3-0 con un altro sinistro terrificante: palla sulla traversa, sulla schiena di Kalinic e poi in fondo al sacco. Un attimo prima della fine del primo tempo Rodrigo sfiora il poker.

Sergio RamosGetty Images

Poker che arriva puntuale a inizio ripresa. Asensio pesca in profondità Rodrigo che scatta sul filo del fuorigioco, si presenta a tu per tu con Kalinic e lo trafigge con un diagonale di destro mandandogli il pallone tra le gambe. Ormai non c'è più partita: la resa della Croazia è incondizionata e la Spagna fa quello che vuole in campo. Al 57', su corner dalla sinistra battuto nemmeno a dirlo da Asensio, Sergio Ramos salta indisturbato e con un'incornata delle sue festeggia il suo 14esimo gol con la Roja. E al 70' Asensio ispira anche Isco: controllo e destro a incrociare che non dà scampo a Kalinic. Il portiere croato diventa oggetto di un vero e proprio tiro al bersaglio fino al 93', ma riesce a evitare un passivo ancora più pesante con due super parate su Isco e Thiago Alcantara. Finice 6-0 per la Spagna: alzi la mano chi alla vigilia avrebbe immaginato una debacle simile di Modric e compagni.

La statistica

2 - Per la seconda volta nella sua storia la Spagna si impone con un risultato tennistico umiliando i vicecampioni del mondo in carica. La stessa sorte era toccata anche all'Argentina che lo scorso 27 marzo era stata sconfitta 6-1 al Wanda Metropolitano di Madrid. Quella, però, era una semplice amichevole.

Il tweet

Stasera la sportività fa rima con Croazia.

Il migliore

Marco ASENSIO: un gol con un sinistro terrificante, un'autorete propiziata, 3 assist, 59 passaggi giusti su 62 tentati e 6 palloni recuperati. Prestazione mostruosa quella del numero 20 della Spagna. Beato davvero chi può disporre di un talento del genere.

Marco AsensioGetty Images

Il peggiore

Marcelo BROZOVIC: difficile salvare qualcuno nella Croazia vista a Elche. Scegliamo il centrocampista dell'Inter per due motivi: si perde Saul nell'azione dell'1-0 ed è il primo a crollare dal punto di vista nervoso rimediando un inutile cartellino giallo per un'entrataccia su Ceballos.

Il tabellino

Spagna-Croazia 6-0

Spagna (4-3-3): De Gea; Carvajal (74' Azpilicueta), Nacho, Sergio Ramos, Gayà; Saul (64' Thiago Alcantara), Busquets (59' Rodri), Ceballos; Asensio, Rodrigo, Isco. Ct.: Luis Enrique.

Croazia (4-2-3-1): Kalinic; Vrsaljko (20' Rog), Mitrovic, Vida, Pivaric; Rakitic, Brozovic (62' Pjaca); Kovacic, Modric, Perisic; Santini (71' Livaja). Ct.: Dalic.

Arbitro: Benoit Bastien (Francia).

Gol: 24' Saul (S), 33' Asensio (S), 35' aut. Kalinic (C), 49' Rodrigo (S), 57' Sergio Ramos (S), 70' Isco (S).

Note - Recupero 2'+3'. Ammoniti Santini, Brozovic (C).