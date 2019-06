Le pagelle di Inghilterra-Svizzera 6-5 (d.c.r.): Alexander-Arnold incontenibile, Sterling irritante

INGHILTERRA

Jordan PICKFORD 7,5 – Attento sulle bordate di Xhaka e Zuber. E segna pure il quinto rigore degli inglesi spiazzando Sommer. Che mancino! La sua parata su Drmic decide la finalina

Trent ALEXANDER-ARNOLD 7,5 – Ha il monopolio della fascia destra: Rodriguez e Akanji fanno fatica a tenerlo. I pericoli più grandi della Nazionale dei Tre Leoni vengono dal suo piede. Ha un polmone in più. Millimetrico fino all’ultimo secondo

Joseph GOMEZ 5,5 – Diligente quando c’è da difendere, timido in avvio di azione

Harry MAGUIRE 6 – Alla sua ventesima in Nazionale, il gigante del Leicester ordinato e sicuro negli interventi

Danny ROSE 6,5 – Corre come un treno come sempre, suo il cross sul palo di Schar

Eric DIER 6 – Partita senza sbavature e segna il rigore del 6-5 finale

Fabian Delph 6 – Quantità e qualità a centrocampo per l’uomo di Guardiola (105’ Ross Barkley 6 - Porta energie fresche alla nazionale di Southgate e fa lo scavetto ai rigori. Buona intuizione del c.t. inglese)

Dele ALLI 6,5 – Nell’area svizzera le prende tutte lui di testa: se la deve prendere solo con Sommer se il suo nome non è iscritto nel tabellino dei marcatori.

Raheem STERLING 4 – Sprecone, immensamente sprecone prima sull’assist al bacio di Kane, poi sul cross millimetrico di Alexander-Arnold. Secondo tempo irritante: non gli viene neanche lo stop più banale. Nei supplementari rincara la dose e si mangia un altro gol. Sussulto al 116’ con una punizione che si stampa sulla traversa. Riscatto dal dischetto

Harry KANE 6,5 – Primo tempo da vero leader per la stella del Tottenham: sponde preziose, tanti falli subiti e assist illuminante per Sterling che spreca tutto. Nel secondo tempo cala di intensità complice: è la sua seconda uscita dopo l’infortunio che l’ha tenuto fuori dal campo per quasi due mesi (75’ Callum WILSON 6,6 – Entra e dopo qualche minuto segna, ma commette l'ingenuità della trattenuta

Jesse LINGARD 5 – Si vede poco, senza infamia e senza lode (105’ Jadon Sancho 6)

All. Gareth SOUTHGATE 6,5 – Il terzo posto in Nations League è un successo che viene da lontano. E’ la sua rivincita nell’ambito delle “finaline”, dopo il k.o. contro il Belgio al Mondiale in Russia.

Xherdan Shaqiri in possesso vicino a Eric Dier. Svizzera-InghilterraGetty Images

SVIZZERA

Yann SOMMER 6,5 – Dopo 100 secondi si fa trovare prontissimo sulla bordata di Kane, decisivo poco più tardi sul tiro, non irresistibile, di Sterling. Non può far niente in occasione del gol poi annullato di Wilson. Dele Alli se lo sognerà stanotte: il portiere svizzero cala la saracinesca su due colpi di testa angolatissimi dell’esterno di Pochettino

Fabian SCHAR 5 – Di testa fa la differenza: freddo dal dischetto

Nico ELVEDI 6 – Forse il migliore dei suoi assieme a Sommer: non sbaglia praticamente nulla, si dimostra sicuro e autoritario

Manuel AKANJI 5 - Meglio rispetto al match contro il Portogallo, ma soffre troppo Alexander-Arnold

Kevin MBABU 5,5 - Molto attivo sull’out di destra, il 24enne dello Young Boys crea scompiglio alla retroguardia britannica. Gli manca l’inserimento centrale

Granit XHAKA 5 – Si crea una bella occasione nella ripresa, ma Pickford respinge. Per il resto impalpabile.

Remo FREULER 5,5 – Sfodera coraggio e fantasia anche grazie al modulo di Petkovic che gli permette di spaziare il attacco

Edimilson FERNANDES 5,5 – Sempre nel vivo del gioco, sia nella fase difensiva che in quella offensiva. Un problema all’adduttore lo costringe al forfait dopo un’ora

Ricardo RODRIGUEZ 5 – Parte bene nella posizione avanzata a centrocampo, il suo habitat naturale. Col passare del tempo soffre le sortite di Alexander-Arnold e si spegne (87’ Josip DRMIC 4,5 – L’impressione è che non sia in grande condizione fisica. Sbaglia il rigore decisivo)

Xherdan SHAQIRI 5,5 – Uno dei pochi a cambiare ritmo alla manovra svizzera. Gli manca il guizzo in più quando deve concludere. Si fa male verso la fine dei novanta minuti e la squadra di Petkovic perde l’iniziativa.

Haris SEFEROVIC 5 – Alcuni guizzi da applausi, eppure non riesce a trovare il gol. Ci prova, ma non è abbastanza

All.: Vladimir PETKOVIC 5 – La sua Svizzera subisce 120 minuti la pressione e il ritmo degli inglesi. Lui non riesce a invertire il trend.