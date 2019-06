OLANDA

Jasper CILLESSEN 6,5 - Spiazzato da Rashford dagli 11 metri, ha il grande merito di tenere in piedi la sua squadra con un grande intervento a inizio ripresa su colpo di testa da due passi di Sancho: è vero che l'attaccante inglese non angola la conclusione, è altrettanto vero che la sua capacità di bloccare il pallone in presa è notevole.

Denzel DUMFRIES 6,5 - Salvataggio provvidenziale sullo 0-1 a negare il raddoppio a Rashford. Ottima presenza fisica, si fa notare anche in fase di spinta.

Matthijs DE LIGT 6 - La media del voto è tra il 5 per l'erroraccio che regala il vantaggio all'Inghilterra e il 7 per la grande incornata che rimette in equilibrio la partita. Parte male e finisce in crescendo.

Virgil VAN DIJK 6,5 - Non è nella sua migliore serata, ma si conferma un giocatore di grande classe. Per lui è stata senza dubbio una stagione lunga, entusiasmante e massacrante. Inevitabile, quindi, che non sia al top della forma.

Daley BLIND 6 - In avvio si rende subito utile con una diagonale a interrompere un'azione molto pericolosa degli inglesi. Partita ordinaria la sua, presidia con ordine e tranquillità la corsia di sinistra.

Marten DE ROON 6 - Tatticamente molto prezioso perché dà equilibrio alla squadra e recupera diversi palloni. Koeman lo toglie quando serve maggiore spinta offensiva alla squadra.

dal 68' Andy VAN DE BEEK 5,5 - Entra e prova a far valere la sua classe sulla trequarti con sponde e inserimenti. Ha però sulla coscienza un gol facile sbagliato a pochi minuti dal 90' che avrebbe potuto evitare all'Olanda la fatica dei tempi supplementari.

Frenkie DE JONG 6 - Primo tempo in ombra, poi cresce col passare dei minuti ed è una delle anime della rimonta. A volte rischia tantissimo col pallone tra i piedi ma vederlo giocare è sempre un piacere.

dal 113' Kevin STROOTMAN s.v. - Entra in campo nei minuti finali, non è giudicabile.

Georginio WIJNALDUM 5,5 - Prestazione incolore del centrocampista che stenta a entrare nel vivo della partita e a trovare la giusta posizione sul rettangolo di gioco.

Steven BERGWIJN 6 - Sulla destra prova a dare la scossa ai suoi con qualche accelerazione. Non è sempre lucido, ma ha il merito di non mollare mai e di essere uno dei più propositivi fin dall'inizio.

dal 91' Davy PROPPER 6 - Contribuisce con la sua vivacità a mettere in apprensione la difesa inglese.

Memphis DEPAY 6,5 - Tante idee, tanta personalità ma anche tanta confusione e imprecisione. Impegna severamente Pickford in almeno due occasioni, propizia la rete del 2-1 e confeziona l'assist per il definitivo tris di Promes.

Ryan BABEL 5 - Tanta corsa, ma di fatto solo quella. Non tira mai in porta e non riesce a dialogare con i compagni d'attacco. Esce giustamente a metà ripresa.

dal 68' Quincy PROMES 7 - Mette lo zampino nelle due reti che decidono la partita provocando l'autorete di Walker e segnando personalmente con un tocco a porta vuota il gol del 3-1. Ingresso davvero determinante il suo.

All.: Ronald KOEMAN 6 - La sua Olanda gioca un primo tempo davvero bruttino. Poi aggiusta la squadra in corsa e riesce a fare sua una partita che sembrava essersi messa malissimo. Azzeccata la mossa Promes.

Ryan Babel e Kyle Walker - Olanda-Inghilterra Nations League 2019Getty Images

INGHILTERRA

Jordan PICKFORD 6,5 - Eccezionale il suo intervento sul destro di Depay che, tuttavia, non basta a evitare l'autorete di Walker. Incolpevole sugli altri due gol dell'Olanda, per il resto è sempre attento.

Kyle WALKER 5 - Si perde De Ligt con la complicità di Stones e l'Olanda pareggia, poi firma personalmente l'autorete del 2-1 Orange con uno sfortunato intervento ad anticipare Promes. Serata da dimenticare per lui.

John STONES 4 - Notte da incubo per il difensore centrale che viene sovrastato da De Ligt in occasione del gol dell'1-1 e poi perde un pallone sciagurato al limite dell'area avviando l'azione del 2-1 olandese.

Harry MAGUIRE 5,5 - Non commette errori marchiani, ma in diverse occasioni va in difficoltà di fronte alle avanzate degli olandesi. Non raggiunge la sufficienza.

Ben CHILWELL 6 - Corre su e giù per la fascia sinistra con continuità trovando anche il modo di servire qualche pallone interessante sulla trequarti.

Declan RICE 6 - Si dedica a un lavoro di puro contenimento e tutto sommato non sfigura. Southgate lo toglie per inserire Alli per il disperato assalto finale.

dal 106' Dele ALLI s.v. - Gioca pochissimi minuti, non è giudicabile.

Fabian DELPH 6 - Lotta in mezzo al campo senza risparmiarsi mai, prova anche la conclusione e mette sulla testa di Sancho un pallone solo da spingere in rete che però il compagno non sfrutta a dovere.

dal 77' Jordan HENDERSON 6 - Entra in campo con l'obiettivo di dare sostanza al centrocampo e dà il suo solito apporto.

Ross BARKLEY 5 - Partita ordinata e sufficiente fino al minuto 114 quando commette un errore gravissimo in uscita col pallone tra i piedi spianando la strada al terzo gol olandese.

Jadon SANCHO 5,5 - Guizzi improvvisi a squarciare il campo palla al piede e qualche intuzione geniale che confermano il suo indubbio talento. Tuttavia è troppo discontinuo e sbaglia un gol di testa già fatto.

dal 61' Jesse LINGARD 6 - Segna un gol splendido a coronamento di un'azione da manuale, ma la sua gioia viene cancellata dal Var. Ha un ottimo impatto sulla partita e con le sue accelerazioni prova a creare scompiglio nella difesa olandese.

Marcus RASHFORD 7 - Si procura il rigore rubando palla a De Ligt e lo trasforma con grande freddezza e precisione. Sfiora il raddoppio, poi si fa male ed è costretto a uscire. Il tutto nei primi 45 minuti. Niente male.

dal 46' Harry KANE 5,5 - Un destro di poco a lato, un salvataggio quasi sulla linea su colpo di testa di Van Dijk e davvero poco altro. Non è al top della condizione e si vede.

Raheem STERLING 5,5 - Si nota solo poco prima del 90' con un destro a giro che scheggia la traversa. Troppo poco per un giocatore come lui che dovrebbe fare la differenza.

All.: Gareth SOUTHGATE 5,5 - Il gol del vantaggio è un regalo di De Ligt, ma a inizio ripresa la squadra sembra essere in grado di chiudere la partita. Poi il blackout dopo l'occasione fallita da Sancho. L'ingresso di un Kane non al meglio lascia un po' perplessi.