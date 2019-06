Ronaldo e il Portogallo vincono la Nations League: 1-0 all'Olanda firmato Guedes

E' festa lusitana all'Estádio do Dragão di Porto, a una settimana dalla più bella festa del mondo dedicata dalla splendida città atlantica a San Giovanni. La selezione capitanata da Cristiano Ronaldo vince ai danni dell'Olanda la prima edizione della Uefa Nations League, conquistata grazie al gesto tecnico di uno dei nomi meno altisonanti: Gonçalo Guedes, che al 60' trova da fuori area l'angolo vincente per l'1-0 che ha deciso il match. Portogallo brillante al cospetto di una stanca formazione orange (nell'alternativa tenuta celeste), condizionata da uno stadio a tinte interamente rossoverdi ma, soprattutto, dall'acido lattico ancora presente nelle gambe dopo i tempi supplementari contro l'Inghilterra e, per giunta, il giorno in meno di riposo. Una piccola, grande rivincita per CR7 (al 30° trofeo in carriera) contro parte di quell'Ajax che, al cospetto della sua Juventus, gli ha sbarrato la strada in Champions League.

Portogallo-Olanda, finale Uefa Nations League 2019: Cristiano Ronaldo e Virgil van Dijk (Getty Images)Getty Images

La cronaca della partita

Gara equilibrata, tra disposizioni e atteggiamenti speculari tra le due squadre. Meglio i lusitani, però, pericolosi con le soluzioni da fuori area di Bruno Fernandes: alla mezzora, il suo destro di mezzo esterno viene respinto in corner da Cillessen; al 36', un secondo tentativo in velocità viene deviato in corner, mentre la conclusione datata 38' termina di pochissimo alta sopra la traversa.

Portogallo-Olanda, finale Uefa Nations League 2019: da sinistra, Daley Blind (Olanda) Bernardo Silva (Portogallo) e Virgil van Dijk (Olanda) (Getty Images)Getty Images

Nella ripresa, il Portogallo aumenta i giri del motore, guadagna una serie infinita di calci d'angolo e, al 60', passa in vantaggio: triangolo rapido sulla mancina chiuso da Bernardo Silva per Gonçalo Guedes, che da fuori area, col destro, manda la sfera sul secondo palo battendo Cillessen il quale, a dire il vero, avrebbe potuto fare qualcosa in più. Al 66' miracoloso Rui Patricio, che blocca in due tempi il colpo di testa di Depay su invitante cross del neoentrato van de Beek. I Tulipani proveranno ancora la via del pareggio solamente all'83' con la deviazione a centro area di van de Beek su suggerimento di un altro subentrato, de Jong, esaltando i riflessi del bravo Rui Patricio. Finisce 1-0.

Portogallo-Olanda, finale Uefa Nations League 2019: Gonçalo Guedes (col numero 17) esulta dopo il gol dell'1-0, festeggiato da Bernardo Silva (numero 10) (Getty Images)Getty Images

La statistica chiave

Il Portogallo vince da nazione europea ospitante una delle maggiori competizioni internazionali riservate alle nazionali. L'unica volta che era successo alla Francia coi Mondiali del 1998.

Il tweet

In lacrime a Euro 2004, in panchina a Euro 2016. Finalmente Cristiano Ronaldo, al suo 30° trofeo in carriera, si toglie una grande soddisfazione con la sua nazionale da protagonista in campo.

Il migliore

Gonçalo GUEDES (Portogallo): gioca una splendida partita da attaccante di sinistra in cui corre in continuazione stancando i difensori olandesi per poi siglare, da fuori, il gol che regala la Nations League ai portoghesi.

Il peggiore

Ryan BABEL (Olanda): sottotono e privo di guizzi là davanti da parte del giocatore del Fulham. Prestazione piatta che induce Koeman al cambio già tra il primo e il secondo tempo.

La dichiarazione

Gonçalo GUEDES (Portogallo): "Abbiamo dimostrato all'Europa e non dsolo di essere una grande squadra, un grande gruppo, che propone una splendida idea di calcio. Sono entusiasta del gol ma, soprattutto, del fatto che il Portogallo abbia strameritato il successo in questo trofeo".

Il tabellino

PORTOGALLO-OLANDA 1-0

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Fonte, Ruben Dias, Guerreiro; Danilo Pereira, William Carvalho (93' Neves), Bruno Fernandes (81' Moutinho); Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Guedes (75' Rafa Silva). Ct: Fernando Santos.

Olanda (4-3-3): Cillessen; Dumfries, van Dijk, de Ligt, Blind; Wijnaldum, F. de Jong, de Roon (81' L. de Jong); Bergwijn (60' van de Beek), Depay, Babel (46' Promes). Ct Koeman.

Arbitro: Alberto Undiano Mallenco (Spagna).

Gol: 60' Guedes (P).

Note - Recupero 0+3. Ammoniti: Dumfries, van Dijk.