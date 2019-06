Il Portogallo è la prima finalista di Nations League: grazie a un Cristiano Ronaldo scatenato e autore di una tripletta, la squadra di Fernando Santos batte 3-1 la Svizzera a Oporto e stacca il pass per la finalissima di domenica dove affronterà la vincente della seconda semifinale tra Olanda e Inghilterra in programma giovedì 6 giugno. CR7 sblocca il risultato su punizione al 25', gli elvetici tornano in partita grazie a un rigore di Rodriguez al 57', ma tra l'88' e il 90' il ciclone Ronaldo si abbatte nuovamente sulla squadra di Petkovic: 2 gol in 2 minuti e il Portogallo fa festa.

Cristiano Ronaldo esulta dopo il gol - Portogallo-Svizzera Nations League 2019Getty Images

La cronaca

Partita subito vivace con Rui Patricio che in uscita dice no a un sinistro ravvicinato di Shaqiri. La risposta del Portogallo è affidata a Ronaldo: erroraccio in disimpegno di Akanji, Bernardo Silva ne approfitta e tocca per CR7 che, dal limite dell'area, lascia partire un destro rasoterra debole che termina a lato. Ancora Svizzera pericolosa al 14' con un cross tagliato di Shaqiri che finisce a lato di un soffio con Rui Patricio che non ci sarebbe arrivato. Al 25' la squadra di Fernando Santos passa in vantaggio: Ronaldo si procura una punizione dai venti metri e lascia partire un destro secco che, complice un'indecisione di Sommer che fa un passo verso destra, si insacca nell'angolino basso. La reazione della Svizzera arriva al minuto 42 con una girata di Seferovic che scheggia la traversa.

Ricardo Rodriguez esulta dopo il gol - Portogallo-Svizzera Nations League 2019Getty Images

Al minuto 52 succede di tutto. Zuber cade in piena area dopo un contatto con Semedo e chiede il rigore, Brych lascia correre e sul capovolgimento di fronte concede il penalty al Portogallo punendo un'entrata di Schar ai danni di Bernardo Silva. Il direttore di gara viene richiamato al Var e, dopo avere rivisto il primo contatto, concede un altro rigore, stavolta alla Svizzera. Dal dischetto Rodriguez trafigge Rui Patricio che intuisce ma non riesce a respingere. La partita si trascina stancamente verso il 90' senza regalare grosse emozioni. Meglio la Svizzera, mentre il Portogallo fa fatica a rendersi pericoloso. Ma all'88' Ronaldo si riaccende e per la squadra di Petkovic sono dolori: lancio tracciante a cambiare gioco di Ruben Neves per Bernardo Silva che mette a terra il pallone, alza la testa a serve CR7, destro di prima intenzione e Sommer viene trafitto. Due minuti dopo la festa portoghese è completa: Ronaldo entra in area dal vertice sinistro, si porta il pallone sul destro e lo spedisce nell'angolino basso. Svizzera definitivamente al tappeto, il Portogallo vola in finale.

Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva - Portogallo-Svizzera Nations League 2019Getty Images

La statistica

88 - Sono 88 i gol di Cristiano Ronaldo con la maglia del Portogallo in 157 presenze. Il fuoriclasse della Juventus non andava a segno in Nazionale da quasi un anno, per la precisione dal 20 giugno 2018 quando firmò il successo per 1-0 sul Marocco nella fase a gironi dei Mondiali in Russia.

Il tweet

Il migliore

Cristiano RONALDO - Vince la partita praticamente da solo. E pensare che la sua gara era iniziata nel peggiore dei modi, con un destro ciabattato dal limite dell'area. Poi sale in cattedra e per la Svizzera sono dolori: punizione velenosa a ingannare Sommer, girata di prima intenzione di destro per il 2-1 e conclusione a giro nell'angolino basso per il definitivo tris. I gol in Nazionale diventano 88. Maestoso.

Il peggiore

Yann SOMMER - Dopo 20 secondi rischia il patatrac con un disimpegno avventuroso con i piedi. Sbaglia il posizionamento della barriera sul primo gol di Ronaldo e legge male la traiettoria della conclusione. Anche sul gol del 2-1 non sembra esente da colpe.

Il tabellino

Portogallo-Svizzera 3-1

Portogallo (4-4-2): Rui Patricio; Semedo, Pepe (63' Fonte), Ruben Dias, Raphael Guerreiro; Bruno Fernandes (91' Joao Moutinho), William Carvalho, Ruben Neves, Bernardo Silva; Joao Felix (70' Gonçalo Guedes), Ronaldo. All.: Santos.

Svizzera (4-4-1-1): Sommer; Mbabu, Schar, Akanji, Rodriguez; Zakaria (71' Edimilson Fernandes), Xhaka, Freuler (89' Drmic), Zuber (83' Steffen); Shaqiri; Seferovic. All.: Petkovic.

Arbitro: Felix Brych (Germania).

Reti: 25' Ronaldo (P), 57' rig. Rodriguez (S), 88', 90' Ronaldo (P).

Note - Recupero 1'+5'. Ammoniti Xhaka, Schar, Shaqiri (S).