Italia, sorteggio positivo: gli azzurri pescano Olanda, Polonia e Bosnia. Mancini: "Buon gruppo"

Urna morbida per l'Italia ad Amsterdam. Gli azzurri finiscono nel Gruppo A con Olanda (finalista con il Portogallo della passata edizione) Polonia e Bosnia. Mancini ritrova, dunque, Lewandowski e compagni come successo nel 2018/19.

La Nazionale italiana era in seconda fascia assieme a Francia, Spagna e Belgio. In prima fascia le quattro finaliste (Inghilterra, Olanda, Portogallo, Svizzera), in terza la promosse, in quarta le retrocesse. Tra andata e ritorno, dal 3 settembre al 17 novembre, si giocheranno sei partite.

Questa la composizione dei gruppi nella Lega A:

GRUPPO 1: Polonia, Bosnia, Italia, Olanda

GRUPPO 2: Islanda, Danimarca, Belgio , Inghilterra

GRUPPO 3: Croazia, Svezia, Francia, Portogallo

GRUPPO 4: Germania, Ucraina, Spagna, Svizzera

Le vincitrici dei gironi parteciperanno alla fase finale di Nations League a giugno 2021 (semifinali, finale terzo posto e finale primo posto), fino a decretare la seconda vincitrice della competizione che succederà al Portogallo di CR7. Tra le partecipanti alla fase finale verrà decretata una nazione ospitante. Le ultime classificate nei gironi retrocederanno in Lega B.

Ecco la composizione completa delle quattro leghe.

Dopo il sorteggio nella capitale olandese, Mancini ha parlato ai microfoni Rai.

" Le squadre erano tutte abbastanza forti. È un buon gruppo, ma le valutazioni vanno fatte dopo l'Europeo. Sono soddisfatto, come lo sarei stato in ogni caso. Crisi Coronavirus? Momento delicato, sicuramente c'è da fare attenzione. Spero che tutto si possa risolvere con maggior tranquillità, che aiuterebbe. Le polemiche sul calendario di Serie A con al centro Dal Pino? Mi spiace, non entro nel discorso, può capitare per il nervosismo generale. Penso che tutto possa rientrare. Comunque adesso la nostra concentrazione è tutta per Euro 2020, poi penseremo alla Nations League, magari facendo giocare qualche giovane interessante. "

Anche Gianluca Vialli, capo-delegazione degli azzurri, ha detto la sua sull'urna di Amsterdam e sull'imminente Europeo di quest'estate.