UEFA, nuovi scenari: coppe in estate, sospese le amichevoli delle nazionali

Era un vertice particolarmente atteso quello di oggi di Nyon tra la UEFA e le 55 Federazioni nazionali associate. Di fatto, sul tavolo, c’erano da prendere le prime azioni concrete per comprendere quali saranno gli scenari futuri del calcio europeo.

Ed ecco che da questo punto di vista la notizia, per quanto scontata, conferma le indiscrezioni che si erano paventate da più parti negli scorsi giorni: la cancellazione delle amichevoli estive delle nazionali.

Un atto dovuto, per liberare di fatto il calendario e offrire la possibilità che più interessa alle varie Federazioni: concludere i vari campionati nazionali.

Champions ed Europa League tra luglio e agosto

La decisione, riportata in anteprima dall'ANSA, è quella appunto di provare a ripartire con i vari campionati tra la fine di maggio e l’inizio di giugno; per riuscire poi a concludere le edizioni di Europa League e Champions League tra luglio e agosto. Attenzione, questo ultimo caso, quello delle coppe europee, anche se qualche campionato non dovesse ripartire.

La Champions League e l'Europa League: la UEFA vuole provare a concludere le sue coppe tra luglio e agostoGetty Images

Di conseguenza, la finestra delle nazionali prevista a giugno è stata annullata ed eventualmente verrà spostata in autunno: in tal senso la UEFA starebbe pensando ad una sorta di triplo appuntamento, con tre date in rapida successione per disputare gli incontri.