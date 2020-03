Si apre una giornata cruciale per le sorti del calcio europeo e quindi anche di quello italiano. In una videoconferenza che coinvolgerà le 55 federazioni affiliate, le leghe e rappresentanti di club e calciatori, l'UEFA studierà le prime contromosse per salvare il calendario internazionale dopo lo sconvolgimento causato dall'emergenza Coronavirus. Subito una premessa: non saranno elaborate date certe, ma solo i principi per iniziare a pensare a come riorganizzare il pianeta calcio. Ecco come sarà scandita la giornata di martedì 17 marzo.

Ore 10 Riunione tra Uefa, club, leghe e calciatori

Ore 13 Riunione tra UEFA e le 55 federazioni affiliate

Ore 14 Esecutivo straordinario

Una certezza (o quasi): slittano gli Europei

L'imprevedibilità dell'evoluzione dell'emergenza Covid-19 fa sì che sia impossibile definire in maniera certa il nuovo calendario. Non si potrà, ad esempio, fissare un periodo e una città per le eventuali Final Four di Champions League. O indicare un giorno comune per la ripresa dei campionati sospesi. Sarà possibile solamente condividere linee guida. Il punto di partenza, che somiglia tanto a una certezza, è lo slittamento di Euro 2020. Due le opzioni sul tavolo:

Europei a giugno 2021

Europei a novembre-dicembre 2020

Risulta del tutto evidente che la seconda opzione è quella meno probabile: disputare gli Europei il prossimo inverno, infatti, significherebbe sovrapporre di fatto due stagioni creando non poca confusione e non pochi danni alle federazioni coinvolte. Rinviare tutto di un anno, quindi, appare la scelta più logica e funzionale. Ma qui entra in gioco un altro attore protagonista.

Il peso di Infantino e della Fifa

Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, il presidente della Fifa avrebbe già offerto il proprio contributo alla revisione del calendario internazionale con una telefonata ai segretari UEFA. C'è tuttavia un però gigantesco di cui tenere conto: affinché tutto possa essere "aggiustato", la Fifa dovrà dare il suo benestare allo spostamento del nuovo Mondiale per club previsto in Cina nel 2021. Un torneo a cui Infantino tiene moltissimo e che potrebbe trovare nuova collocazione nel 2023.

Mercato e contratti dei calciatori

Sullo sfondo (ma nemmeno tanto) ci sono enormi questioni economiche, a partire dai danni causati dall'interruzione delle coppe europee e dei campionati: la voce più pesante, naturalmente, riguarda le perdite dovute all'interruzione di campionati e coppe europee e allo slittamento degli Europei, ma attenzione anche alle questioni legate al mercato (quando inizierà?) e alla situazione contrattuale dei giocatori il cui contratto scade il prossimo 30 giugno. E sempre a proposito di calciatori, rimane da affrontare un nodo alquanto spinoso: cosa ne sarà degli stipendi dei calciatori nei periodi in cui non si è giocato? Domande alle quali si cercherà di trovare una risposta nelle prossime ore, in quella che a tutti gli effetti si può considerare la giornata zero del calcio europeo.