UEFA Youth League: Atalanta-Shakhtar Donetsk 2-2

Bergamo, 1 ott. (LaPresse) - Sfuma a otto secondi dallo scadere dei cinque minuti di recupero il primo successo in UEFA Youth League per la Primavera nerazzurra, fermata 2-2 dallo Shakhtar Donetsk nella seconda giornata del Gruppo C. Grande rammarico per la vittoria che sembrava a quel punto ottenuta e meritata. Dopo un’occasione di Okoli (colpo di testa di poco a lato) a passare sono gli ospiti. Calcio di rigore che Mudryk batte passando a Sudakov che firma lo 0-1. L’Atalanta reagisce, Traore colpisce il palo esterno su punizione al 32'. Al 45' arriva il pareggio con uno splendido colpo di testa di Piccoli su assist di Ghislandi. Nella ripresa aumenta la pressione. Al 26' arriva il raddoppio e la firma è ancora di Piccoli che appoggia in rete l’assist di Traore. Ma a otto secondi dalla fine Abdulaiev trova un eurogol da venticinque metri (palla sotto l’incrocio) che beffa i nerazzurri e lascia molto amaro in bocca.

