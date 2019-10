UEFA Youth League: Juventus-Bayer Leverkusen 4-1

Torino, 1 ott. (LaPresse) - La Juventus ha battuto con un netto 4-1 il Bayer Leverkusen, in una partita valida per la seconda giornata della UEFA Youth League. Per i bianconeri a segno nel primo tempo Kaly Sane al 16', Pablo Moreno al 28' e Fagioli su rigore al 39'. Al 45', il Bayer sbaglia un rigore con Anapek. Nella ripresa, Juve ancora in gol con Leo al 52'. I tedeschi trovano la rete della bandiera all'86' con Kemper. Nella classifica del Gruppo D, Juve prima a punteggio pieno davanti all'Atletico Madrid che ha vinto per 3-2 in casa della Lkomotiv Mosca.

