"Un Capitano", nasce la serie tv sulla vita e la carriera di Francesco Totti

Lasciate stare le nuove serie tv, perché arriverà quella che vi entrerà davvero nel cuore.

La Wildside, casa produttrice di capolavori come “The Young Pope” e “L’amica Geniale”, ha ufficializzato che ci sarà una nuova pellicola dal nome “Un Capitano”, una nuova fiction interamente dedicato alla vita e alla carriera di Francesco Totti.

Francesco Totti, leggenda della RomaGetty Images

Dai primi calci ad un pallone dunque, in via Vetulonia a Roma, fino al ritiro all’Olimpico davanti ad uno stadio pieno e pronto ad acclamare il capitano di sempre. Il tutto passando per il Mondiale del 2006, le vittorie e le sconfitte in maglia Roma, il matrimonio con Ilary Blasi e la nascita dei tre figli, Chanel, Christian e Isabel. Non solo quindi la carriera del campione, ma anche tutto il lato professionale e privato di Francesco Totti, dai suoi 16 anni in cui esordiva in Serie A, ad oggi.

Lo stesso Francesco Totti però, non dovrebbe comparire come personaggio nella serie a lui dedicata ma a questo punto i tifosi giallorossi si interrogano su chi potrebbe rappresentare al meglio la leggenda della Roma. Voi chi vorreste nei panni di Francesco Totti?