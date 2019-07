Un'indagine del New York Times getta nuove ombre sul PSG e il suo rapporto con la UEFA

Sul tema del fair play finanziario, la UEFA avrebbe riservato un trattamento di favore al PSG. A lanciare l'accusa è il 'New York Times' che sostiene di aver potuto consultare alcuni documenti che confermano come l'organo di governo del calcio europeo non abbia indagato a sufficienza sul club di Ligue 1 in merito al maxi acquisto (più di 400 milioni di dollari), nell'estate del 2017, di Neymar e Mbappé. Un trasferimento che ha fatto molto discutere e che ha sollevato interrogativi sul modo con cui il Psg riuscì a evitare i paletti del fair play finanziario.

Una vicenda che il TAS di Losanna ha chiuso a marzo, senza provvedimenti per il club francese che rischiava l'esclusione della Champions. Ma secondo la ricostruzione del prestigioso quotidiano americano, considerato uno dei più autorevoli al mondo, la UEFA ebbe un atteggiamento 'morbido' nei confronti dell'indagine, con tutta probabilità anche visto il suo legame con beIN Media Group, gruppo di proprietà di Al-Khelaifi che garantisce alla federazione europea milioni di euro per i diritti tv.

La UEFA diede ragione ai parigini, che si salvarono grazie a un cavillo legale. Ma Cunha Rodrigues, a capo del comitato giudicante del FFP, definì la decisione di chiudere il caso "un chiaro errore".