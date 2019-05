Una macchina fotografica e un vecchio televisore: ecco la VAR in Bulgaria

Se non hai la VAR, puoi anche inventarla. Nel più grande dei villaggi Cherniche (circa mille abitanti), nel comune di Simitli, provincia di Blagoevgrad nel sud-ovest della Bulgaria, è stato sperimentato il sistema VAR.

La particolarità, però, è che in questo villaggio siano serviti allo scopo una macchina fotografica e un vecchio televisore per rivedere le situazioni controverse durante un torneo di bambini. Una trovata fantasiosa che sta facendo il giro del web. In fondo, è giusto anche sdrammatizzare e prendere il calcio alla leggera, in particolare in un ambito che troppo spesso genera polemiche.