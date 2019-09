Buona la prima dell’Italia Under 21 di Paolo Nicolato. Nella prima uscita ufficiale degli Azzurrini verso le qualificazioni all’Europeo 2021 di categoria è arrivata una rotonda vittoria.

A Casterl di Sangro è tutto facile per l’Italia che supera per 5-0 il modesto Lussemburgo. Ad aprire le marcature nel primo tempo c’è Manuel Locatelli dopo soli 9 minuti; a cui segue il gol di Moise Kean al 37’.

Italia che si scatena però soprattutto nella ripresa dove in meno di un quarto d’ora va in gol per 3 volte: Sottil al 63’, poi la doppietta di Scamacca al 68’ e 77’ fissa il risultato finale sul 5-0.

L’Italia piazza così i suoi primi 3 punti nel Gruppo 1, dove oltre al Lussemburgo ci fanno parte anche Islanda, Irlanda, Svezia e Armenia. Un Gruppo 1 in cui gli Azzurrini dovranno inseguire l’Irlanda, che dopo 3 partite è a punteggio pieno grazie anche al successo odierno per 3-1 in casa della Svezia.

Irlanda che sarà l’avversaria proprio dell’Italia il prossimo 10 ottobre a Dublino, dove i ragazzi di Nicolato affronteranno una partita sicuramente più probante e in qualche modo già delicata dal punto di vista della classifica: a qualificarsi direttamente infatti sarà solo la prima classificata, mentre per la seconda piazzata ci sarà da passare dagli spareggi.

Italia Under 21, gli undici titolari contro il LussemburgoLaPresse

Tabellino (con formazioni iniziali)

Italia (4-3-3): Plizzari; Delprato, Marchizza, Bastoni, Sala; Zaniolo, Carraro, Locatelli; Kean, Pinamonti, Scamacca. C.t.: Nicolato.

Lussemburgo (4-4-2): Silva Machado; Brandenburger, Held, Simon, Dublin, Schaus, Olesen, Prudhomme, Tinelli, Muratovic, Korac. C.t.: Cardoni.

Gol: 9’ Locatelli, 37’ Kean, 63’ Sottil, 68’ e 77’ Scamacca.

Classifica Gruppo 1 qualificazioni a Euro 2021