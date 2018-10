Under 21: l'Italia di Di Biagio va ko col Belgio, 0-1 a Udine

L'Italia Under21 è stata battuta dai pari età del Belgio (0-1) nell'amichevole disputata ad Udine. Decisiva la rete di Amuzu all'81'. Per gli azzurrini una beffa che arriva sui titoli di coda, resa ancora più amara dal palo interno colpito da Valzania nei minuti di recupero. Nello stadio che il prossimo 30 giugno ospiterà la finale del Campionato Europeo, l'Italia lascia comunque una buona impressione, raccogliendo gli applausi dei 4500 tifosi presenti sugli spalti del 'Friuli', dove in tribuna siedono anche il vice commissario della Figc Alessandro Costacurta e il direttore generale Michele Uva.

Come Roberto Mancini nell'amichevole con l'Ucraina, anche Di Biagio si affida al tridente e fa esordire Moise Kean insieme a Vido e Parigini. Davanti a Simone Scuffet, reduce dall'ottima prestazione in campionato nel match con la Juventus, la coppia di centrali di difesa è formata da Mancini e Romagna, con Calabria a sinistra e Adjapong a destra, mentre in mezzo al campo trovano spazio Locatelli, capitan Mandragora e Murgia. Il Belgio, imbattuto nelle qualificazioni e che martedì in Svezia avrà a disposizione due risultati su tre per conquistare il pass per l'Europeo, lascia sviluppare la manovra agli Azzurrini, pronto a colpire con le ripartenze. È l'Italia a fare la partita, con Vido che libera lo spazio per gli inserimenti di Kean e Parigini: al 10' l'attaccante del Torino si invola sulla sinistra e serve al centro dell'area Vido, la conclusione del numero 18 azzurro viene respinta da un difensore e sulla ribattuta è lo stesso Parigini a concludere a lato.

La cronaca della partita

La partita è vivace e la nazionale di Johan Walem, che a Udine è di casa avendo collezionato 60 presenze in maglia bianconera, non sta a guardare. Al 18' Locatelli si fa intercettare un passaggio orizzontale da Lubebakio e il violento diagonale rasoterra del centrocampista del Dusseldorf sfiora il palo alla sinistra di Scuffet. Passa solo un minuto ed è l'Italia ad andare vicina al vantaggio grazie ad una bella triangolazione sulla destra che libera Adjapong, ma il cross basso per Vido viene deviato in angolo dal portiere belga De Wolf.Funzionano le sovrapposizioni di Adjapong e Calabria, ma al 35' gli Azzurrini rischiano di andare sotto, quando un cross innocuo viene deviato da Mandragora, il pallone si impenna e carambola sul palo. Al 43' è invece Murgia a sfiorare di testa il gol del vantaggio. Nella ripresa la musica non cambia, con l'Italia che mantiene il possesso palla e il Belgio che si affida alle ripartenze. Prima dell'annunciata girandola dei cambi, con Di Biagio che fa esordire anche Bastoni, Pellegrini e Zaniolo, è Parigini, tra i migliori in campo, a spaventare De Wolf con un paio di conclusioni dalla distanza. Con il passare del tempo la squadra di Di Biagio arretra un po' troppo il baricentro e a nove minuti dal termine subisce il gol di Amuzu, bravo a liberarsi di Calabria e a battere con un bel destro a giro dal vertice dell'area Scuffet. Il finale vede il coraggioso arrembaggio degli Azzurrini, ma la fortuna volta le spalle all'Italia a tempo scaduto, quando uno dei nuovi entrati, l'atalantino Valzania, colpisce il palo interno con una rasoiata dalla distanza.