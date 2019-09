Qualificazioni Europei 2021: calendario e date delle partite dell'Italia di Nicolato

Lasciato alle spalle il fallimento di giugno con l'uscita prematura ai gironi nell'Europeo organizzato in casa, l'Under 21 è pronta a ripartire verso il prossimo grande appuntamento, l'Europeo del 2021 che si terrà in Ungheria e Slovenia. L'urna di Nyon ha inserito l'Italia (testa di serie) del neo ct Paolo Nicolato nel Girone 1 con Svezia, Islanda, Irlanda, Armenia e Lussemburgo. Un girone tutto sommato abbordabile, si dovrà fare molta attenzione soprattutto alla Svezia ma l'importante sarà mantenere alta la concentrazione ed evitare scivoloni come quello avvenuto contro la Polonia nel recente Europeo.

Qualificazioni Europei Under 21 2021: il calendario dell'Italia

10 settembre 2019, ore 18.30 (Castel di Sangro)

Italia-Lussemburgo

10 ottobre 2019, ore 21 (Dublino)

Irlanda-Italia

14 ottobre 2019, ora da definire (Yerevan)

Armenia-Italia

16 novembre 2019, ora e luogo da definire

Italia-Islanda

19 novembre 2019, ora e luogo da definire

Italia-Armenia

26 marzo 2020, ora e luogo da definire

Lussemburgo-Italia

31 marzo 2020, ora e luogo da definire

Italia-Svezia

8 settembre 2020, ora e luogo da definire

Svezia-Italia

9 ottobre 2020, ora e luogo da definire

Islanda-Italia

13 ottobre 2020, ora e luogo da definire

Italia-Irlanda