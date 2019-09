Un nuovo ciclo sta per cominciare per la Nazionale italiana Under 21 di calcio maschile, chiamata domani a partire col piede giusto contro Lussemburgo nel primo impegno valevole per la qualificazione ai Campionati Europei di categoria in programma nel 2021. Dopo un quadriennio targato Gigi Di Biagio, c’è un nuovo Commissario Tecnico sulla panchina degli azzurrini: Paolo Nicolato. Il nuovo tecnico dell’Under 21, reduce dall’ottimo lavoro svolto nell’ultimo biennio con Under 19 (secondi agli Europei) e Under 20 (quarti ai Mondiali), avrà l’arduo compito di rifondare una nuova Under 21 priva dei vari Barella, Lorenzo Pellegrini, Mancini e Chiesa.

Nicolato riparte comunque dal gruppo che ha portato fino alla semifinale del Mondiale Under 20 e da alcuni protagonisti ritornati alla base dopo un’esperienza in Nazionale A come Moise Kean e Nicolò Zaniolo. Il tecnico ha parlato di loro durante un’intervista rilasciata a Radio anch’io sport elogiando le loro qualità in campo ma non risparmiando loro qualche critica per alcuni atteggiamenti al di fuori del rettangolo di gioco: