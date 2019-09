Venezia bloccato dal Pisa, il Cittadella vince in casa di una Juve Stabia sempre più ultima

Venezia-Pisa 1-1 (33' Lisi; 40' aut. Pinato)

Il Venezia non riesce a superare in casa il Pisa nella sfida valida per la sesta giornata di Serie B. Ospiti in vantaggio con Lisi al 32', pareggio poi del Venezia grazie ad un autogol di Pinato al 38'. I toscani riescono a resistere all’assalto finale, nonostante l’espulsione all’85’ di Benedetti per doppia ammonizione.

Frosinone-Cosenza 1-1 (24' rig. Ciano; 50' Carretta)

Pareggio allo stadio Stirpe tra Frosinone e Cosenza, con Carretta che pareggia i conti al 50’ dopo il gol di Ciano su rigore nel primo tempo. Espulso in pieno recupero Paganini, ma la partita è ormai chiusa.

Juve Stabia-Cittadella 0-1 (64' Diaw)

Ancora una sconfitta per la Juve Stabia che in casa viene battuta dal Cittadella per 1-0 restando così all'ultimo posto in classifica. Decisiva la rete di Diaw al 64', con i padroni di casa che chiudono in 10 uomini per il cartellino rosso comminato a Karamoko Cissé nel recupero.