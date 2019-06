Verso Italia-Brasile: le azzurre vincono il girone se...

Dopo i successi contro Australia e Giamaica che sono valsi la qualificazione matematica agli ottavi di finale del Mondiale femminile in corso di svolgimento in Francia, le azzurre allenate da Milena Bertolini sono attese dall'ultimo impegno del Girone C contro il Brasile: calcio d'inizio martedì 18 giugno alle 21 a Valenciennes.

La classifica del Girone C dopo 2 giornate

Posizione e squadra Punti Differenza reti 1. Italia 6 +6 2. Brasile 3 +2 3. Australia 3 0 4. Giamaica 0 -8

L'Italia chiude come prima classificata se...

vince contro il Brasile

pareggia contro il Brasile

perde con un gol di scarto contro il Brasile e l'Australia non batte la Giamaica con più di 4 reti di scarto

Cristiana Girelli - Italia-Giamaica - 2019 Women's World Cup - Getty ImagesGetty Images

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti

Ricordiamo che, in caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre, i criteri per determinare l'ordine di piazzamento delle squadre sono i seguenti:

migliore differenza reti

maggior numero di reti segnate

maggior numero di punti negli scontri diretti tra le squadre interessate (classifica avulsa)

miglior differenza reti negli scontri diretti tra le squadre interessate (classifica avulsa)

maggiore numero di reti segnate negli scontri diretti tra le squadre interessate (classifica avulsa)

classifica Fair Play

sorteggio