Video hot, Neymar interrogato per due ore dalla polizia di Rio

Neymar sempre più nell’occhio del ciclone: il fuoriclasse brasiliano è stato ascoltato nel quartier generale della polizia di Rio de Janeiro in merito alla diffusione di video della donna che lo accusa di stupro, la modella 26enne Najila Trindade. L’interrogatorio è durato circa due ore, dalle 7 alle 9 di sera di ieri giovedì 6 giugno.

“Voglio solo ringraziare per il supporto e i messaggi che tutti mi avete mandato”, ha detto Neymar ai giornalisti presenti al momento della sua uscita. L’interrogatorio non verteva sulla violenza sessuale di cui Neymar è accusato, dato che le indagini sono in corso a San Paolo.

In questo caso il giocatore deve rispondere solo della pubblicazioni di immagini di una persona senza l’autorizzazione della stessa, circostanza che in Brasile è reato.