VIDEO - Il gol di Daniele De Rossi col Boca Juniors al debutto in Argentina

Un esordio così neanche nei sogni l'aveva vissuto. Una storia che sembra una sceneggiatura. Corner di Alexis Mac Allister, marcatura allegra dell’Almagro e compare proprio Daniele De Rossi, che insacca di testa, indisturbato. 27 minuti dopo l’ingresso in campo con la camiseta del Boca Juniors, ecco il gol: DDR esulta, abbraccia i compagni e poi omaggia i tifosi xeneizes, la ragione per cui ha scelto di traslocare in Sudamerica. Al 77' l'ex romanista uscirà dal campo meritando una standing ovation e il Boca verrà raggiunto dall'Almagro per poi perdere ai rigori: l'eliminazione ai sedicesimi sarà la nota dolente della serata. Nulla, però, cancella la magia di un debutto da ricordare: DDR è già un leader e sfodera tutto il suo repertorio. E' un'esplosione di gioia condivisa e il calore della gente incorona El Tano. Benvenuto, Daniele!

Daniele De Rossi subito in gol all'esordio con il Boca Juniors in Copa ArgentinaGetty Images