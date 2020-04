Bielorussia, il campionato continua ma ora sono i tifosi a boicottarlo: "Prima la salute"

In Bielorussia si continua a giocare. Calcio, hockey su ghiaccio, pallavolo, pallamano e altri sport continuano ad andare avanti (tranne il basket) proprio per volere del Governo, considerando il parere del Presidente Alexander Lukashenko che ha giudicato di poco conto la Pandemia di coronavirus che ha investito tutto il mondo. In Bielorussia ci sono solo 88 casi accertati, ma il picco deve ancora arrivare ed è la stessa cittadinanza a chiedere la sospensione del campionato.

In giornata, sono stati proprio i tifosi dell'FC Neman, squadra di prima divisione bielorussia, a fare un appello a tutti tifosi delle squadre della Vysshaya Liga per boicottare le partita nel caso il campionato continui.

" Noi, fan dell'FC Neman, vogliamo fare appello a tutti gli attivisti e tifosi del Paese perché smettano di andare allo stadio. Anche per noi è difficile lasciare la squadra senza tifo, ma ora la cosa principale è la salute dei nostri cittadini. [Comunicato tifosi dell'FC Neman] "

Ad oggi però il campionato è ancora in programma e si giocheranno ben 8 partite tra venerdì 3 a domenica 5 aprile.

Il programma del week end

-3 aprile, ore 16:00 Belshina-Gorodeja

-3 aprile, ore 18:00 Dinamo Minsk-Zhodino

-4 aprile, ore 14:30 Soligorsk-Neman

-4 aprile, ore 16:30 BATE Borisov-Rukh Brest

-4 aprile, ore 18:30 Brest-Slavia Mozyr

-5 aprile, ore 13:00 Energetik-BGU-FC Minsk

-5 aprile, ore 15:00 Vitebsk-Smolevichi

-5 aprile, ore 17:00 Isloch Minsk-Slutsk

A questo punto la palla passa al Governo. Giusto andare avanti senza pubblico? Forse si sarebbero dovuti fermare prima, visto che in tutta Europa il calcio è sospeso (in Svezia si giocano comunque le amichevoli).