Wesley Sneijder annuncia ritiro a 35 anni. L'Inter: "È stato un onore"

Wesley Sneijder appende gli scarpino al chiodo. Il 35enne centrocampista ex Inter ha annunciato l'addio al calcio giocato in un'intervista trasmessa dal canale dell'Fc Utrecht, club della sua città natale. "Il mio affetto per questa città è grande. Adesso che ho smesso di giocare a calcio, voglio un bel posto in cui condividere i miei ricordi", ha spiegato il giocatore, 134 presenze con la nazionale Orange, lasciata lo scorso anno. Sneijder entrerà a far parte della dirigenza dell'Utrecht.

Wesley Sneijder con la maglia dell'InterLaPresse

L'olandese ha vissuto la sua migliore stagione nel 2009-2010, conquistano il 'Triplete' con l'Inter e raggiungendo la finale del Mondiale con l'Olanda, battuta in finale dalla Spagna. Proprio la società nerazzurra ha voluto onorare Sneijder con un messaggio sui propri canali social.

Oltre ad Ajax, dove è cresciuto, e ai nerazzurri, Sneijder ha anche giocato nel Real Madrid, nel Galatasaray e nel Nizza, prima di chiudere all'Al Gharafa in Qatar, dove in 18 mesi ha collezionato 16 reti in 27 presenze. Il suo palmarès è invidiabile: una Champions League, un Mondiale per club, un campionato olandese, tre Supercoppe d'Olanda, due Coppe d'Olanda, un campionato spagnolo, una Supercoppa di Spagna, un campionato italiano, due Coppe Italia, una Supercoppa italiana, due campionati turchi, tre Supercoppe di Turchia e tre Coppe di Turchia. Ci mancherà la sua classe.