Young Boys in ansia per Florijana Ismaili: la calciatrice è scomparsa nel lago di Como

Il mondo del calcio è in apprensione per Florijana Ismaili, giocatrice dello Young Boys femminile. Come riporta il club svizzero la donna è scomparsa da ieri dopo un bagno nel lago di Como. "Le ricerche della polizia continuano - fa sapere lo Young Boys -. Siamo molto preoccupati, ma non abbiamo perso la speranza che possa andare tutto per il meglio. Siamo in stretto contatto con i famigliari e vi chiediamo di capire che al momento non possiamo fornire ulteriori informazioni".

Proseguono le ricerche dei sommozzatori

Secondo quanto si è appreso, Florijana Ismaili si era tuffata nel lago nella giornata di sabato da una barca che aveva noleggiato insieme a un'amica e non era più riemersa. Le ricerche dei sommozzatori sono proseguite ininterrottamente fino alla serata si sabato per poi riprendere nella mattina di domenica nella zona di Musso.