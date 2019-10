Youth League: Juventus sconfitta in casa dalla Lokomotiv per 2-1

La Juventus Under 19 ha perso per 2-1 il contro la Lokomotiv Mosca, nella terza giornata della fase a gironi della Youth League. I russi trovano il vantaggio con Petrov al 29' e raddoppiano con Petukhov su rigore al 77', con i bianconeri che provano a riaprila con Gozzi all'83'. La Juventus viene così raggiunta dall’Atlético Madrid in testa a quota 6 punti (gli spagnoli hanno battuto 2-0 il Leverkusen), con la Lokomotiv che sale a quota 4.

