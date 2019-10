Calcio, UEFA Youth League: l'Inter espugna Barcellona 3-0

L'Inter Primavera di Armando Madonna ha battuto per 3-0 i pari età del Barcellona in una partita valida per la seconda giornata della UEFA Youth League. Allo stadio intitolato al leggendario Johan Cruyff, nerazzurri in vantaggio nel primo tempo con Oristanio al 28'. Nella ripresa il raddoppio di Gianelli al 77', è Colombini a chiudere i conti all'86' con la rete del 3-0. Nella classifica del girone, Inter al comando a punteggio pieno.

L'Inter Primavera di Armando Madonna ha battuto per 3-0 i pari età del Barcellona in una partita valida per la seconda giornata della UEFA Youth League. Allo stadio intitolato al leggendario Johan Cruyff, nerazzurri in vantaggio nel primo tempo con Oristanio al 28'. Nella ripresa il raddoppio di Gianelli al 77', è Colombini a chiudere i conti all'86' con la rete del 3-0. Nella classifica del girone, Inter al comando a punteggio pieno.