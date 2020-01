Zaniolo: "Da trequartista mi diverto, ora non mi vedo in un ruolo definito"

"Da trequartista mi sono sempre divertito giocando perché io quando vado in campo la prima cosa che penso è giocare e divertirmi. E da trequartista ci riesco meglio. Posso fare anche la mezzala, così come l'esterno. Ora come ora non mi vedo ancora in un ruolo definito perché come giocatore mi devo ancora definire bene". Così il ventenne della Roma, Nicolò Zaniolo, in una intervista su Dazn.