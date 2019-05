Zeman: "Al calcio italiano serve coraggio. La stagione di Ronaldo? Quagliarella ha fatto meglio"

Mai banale Zdeněk Zeman. L'allenatore boemo ha da poco compiuto 72 anni ma ha ancora voglia di mettersi in gioco, come confessa in un'intervista a tutto tondo alla Gazzetta dello Sport. "Io me ne sento 40, non di più". Serie A, Europa, rimpianti e futuro personale i temi toccati. A cominciare dal nostro campionato.

" Non è stato un anno di grande calcio in Italia. La lotta scudetto è finita prima di cominciare, come succede da otto anni. La stagione di Ronaldo? Un po' peggio di quella di Quagliarella. È un campione ma il salto di qualità non c'è stato. Senza di lui la Juve aveva raggiunto due finali di Champions. Dal Napoli mi aspettavo di più ma aprire un ciclo non è facile. L'Inter ha costruito poco. L'Atalanta gioca il calcio più europeo di tutte "

Da ex allenatore giallorosso, Zeman ha parlato anche dell'addio di De Rossi alla Roma. "Un giocatore che ha dato 18 anni alla squadra meriterebbe di decidere quando smettere ma il calcio di oggi non lo permette. Spiace che De Rossi abbia fatto con me la peggior stagione della carriera, non so ancora se per colpa mia o sua". Impossibile poi non paragonare la Serie A agli altri campionati.

" "Le squadre inglesi hanno mentalità offensiva, giocano sempre per fare un gol in più. Qui è l'opposto. Ten Haag? Segue il tracciato del grande Ajax, ha idee come pochi altri allenatori. E la possibilità di esprimerle. "

Ma Zeman ha smesso di allenare? Assolutamente no, a sentire lui.

" Aspetto la chiamata giusta, le tre-quattro ricevute quest'anno non lo erano. Non ho finito e divertirò ancora. La passione e la voglia sono le stesse, le idee e il mio calcio ancora moderni. Sei anni fa dissi che ero avanti di 20 anni, resto in vantaggio di 14. "