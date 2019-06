Canoa slalom, Gran Bretagna regina sul canale di casa. Partenza “slow” per l’Italia

Successo britannico nella prima prova di coppa del mondo di canoa slalom con gli atleti di casa che conquistano tre delle quattro medaglie d’oro in palio sul canale che nel 2012 ospitò i giochi olimpici di Londra. Al Lee Valley Whitewater Stadium Mallory Franklin ed il campione olimpico Joseph Clarke sbaragliano la concorrenza lasciando solo le briciole al resto del mondo.

Partenza morbida per l’Italia, guidata alla direzione tecnica da Daniele Molmenti (campione olimpico proprio qui, nel 2012) e da Ettore Ivaldi, con gli azzurri che entrano in due finali su quattro e che sono già a Bratislava dove nel prossimo fine settimana andrà in scena la seconda prova di coppa, evento che Eurosport trasmetterà dalle 22.00 di sabato 22 giugno con la sintesi della prima giornata su Eurosport 2. Domenica 23 invece spazio alla giornata conclusiva in onda dalle 23.45 su Eurosport International.

Tornando ai risultati del fine settimana, spicca innanzitutto il doppio oro di Mallory Franklin che sul canale di casa riesce a vincere sia nel K1 che nel C1. La 25enne del Berkshire è stata autrice di un’ottima prova nel K1 femminile, abile a precedere di 2.44 al traguardo la tedesca Ricarda Funk nella finalissima in cui la nostra Stefanie Horn ha chiuso al decimo posto. Meno di ventiquattr’ore dopo è stata ancora la britannica a sbaragliare la concorrenza anche nel C1 battendo di 63 centesimi la connazionale Woods. Un doppio oro che rende ancor più evidente la sorprendente prestazione, in negativo e dal punto di vista dei risultati, di Jessica Fox. La volpe australiana, lo scorso anno era diventata la donna con il maggior numero di medaglie d’oro mondiali nella storia di questo sport, vincendo a Rio l’oro iridato sia nel K1 che nel C1 e superando in questa speciale classifica mamma Myriam Fox Jerusalmi. Vederla chiudere al terzo posto a Lee Valley fa notizia. Lei, al traguardo, non si è scomposta più di tanto ma da questa prima tappa porta a casa la consapevolezza che le avversarie sono cresciute e difficilmente la lasceranno dominare da qui ai mondiali di La Seu d’Urgell dove ci si giocheranno le medaglie e le carte olimpiche.

Gran Bretagna dominatrice anche nel K1 maschile dove il più deluso è stato lo sloveno Peter Kauzer, incappato in un salto di porta e in conseguenti 50 secondi di penalità sui quali lo stesso pagaiatore si è mostrato piuttosto contrariato. Italiani fuori dalla top ten con Zeno Ivaldi, Giovanni de Gennaro e Christian De Dionigi (argento nell’extreme slalom). A gioire invece è il campione olimpico e beniamino di casa Joseph Clarke; a Rio 2016 la sua vittoria aveva fatto scalpore, ma da quel momento in poi la sua è stata un’ascesa costante e sul canale di casa si è mostrato a proprio agio.

Le briciole d’oro, i britannici le hanno lasciate nella canadese monoposto dove il tedesco Sideris Tasiadis ha preceduto di appena sette centesimi di secondo il britannico Burgess, seguito dal connazionale Westley. Raffaello Ivaldi per l’Italia archivia la sua prima prova con un nono posto, subito davanti allo sloveno Savsek.

Squadre che si trasferiscono ora a Bratislava dove nel fine settimana andrà in scena la seconda delle cinque prove di coppa del mondo 2019. (Johnny Lazzarotto).