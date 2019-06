Coppa del Mondo: al via la terza prova a Tacen, le finali LIVE il 29-30 giugno su Eurosport

Dopo la prima tappa a Lee Valley in Gran Bretagna e la seconda tappa a Bratislava, in Slovacchia, l’Italia si prepara alla terza prova di Coppa del Mondo di canoa e kayak slalom che si svolgerà a Tacen, in Slovenia il prossimo weekend dal 22 al 30 Giugno.

Durante la seconda tappa a Bratislava, disputata lo scorso weekend (21-23 Giugno), l'Italia è stata rappresentata da una squadra di giovanissimi, tra cui Marco Vianello e Jakob Weger, campione italiano Under-23, per lasciare a riposo i senior, già in Slovenia. per il prossimo appuntamento.

Al femminile nel K1 vince di potenza l’austriaca Corinna Kuhnle davanti alla neozelandese Luuka Jones e alla tedesca Ricarda Funk. Percorso nervoso quello di Bratislava, che permette alla fisicità dell’austriaca di primeggiare sulla maggior scorrevolezza delle “compagne di podio”. Nel C1 vittoria per la francese Claire Jacquet. Alle sue spalle la portacolori di Andorra Monica Doria Villarubla e la brasiliana Ana Satila, al primo squillo di questa stagione.

Gli uomini nel C1 salutano la vittoria del tedesco Franz Anton, abile a precedere il padrone di casa Matej Benus di appena trenta centesimi di secondo con il terzo posto che si colora invece del bianco, rosso e blu della Slovenia, grazie a Luka Bozic. A far gioire Bratislava ci pensa allora nel K1 Andrej Malek che vince la medaglia d’oro con 12 centesimi di vantaggio sul polacco Pasiut e con 1.59 sul francese Neveu.

Per la nostra delegazione saranno presenti a Tacen: Giovanni De Gennaro, Zeno Ivaldi, Marcello Beda e Stefanie Horn per il Kayak, Roberto Colazingari, Raffaello Ivaldi, Stefano Cipressi, Chiara Sabattini per la Canadese e Christian De Dionigi per l'Extreme Kayak.

Le finali andranno in onda su Eurosport 1 Sabato 29 Giugno e su Eurosport 2 Domenica 30 Giugno, entrambe alle ore 12:00.