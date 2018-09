Coppa del Mondo: Giovanni De Gennaro oro in Spagna nel K1

Nel canale del Segre Olympic Park di La Seu D’Urgell, in Spagna, la canoa slalom tricolore vive da protagonista circuito di Coppa Del Mondo, con Giovanni De Gennaro che torna a ruggire nelle acque iberiche e chiude la prova del K1 maschile in prima posizione, regalando all’Italia una prestigiosa medaglia d’oro: un metallo importante che avvicina sotto i miglior auspici il mondiale di Rio De Janeiro, in programma a fine mese dal 25 al 30 settembre. "Sapevo di avere davanti una sfida non facile, ma ho deciso di mettermi in gioco e dare il massimo”, ha commentato Giovanni De Gennaro.

"Questa medaglia è molto importante soprattutto perché, rispetto alle prime tre gare di Coppa del Mondo, siamo riusciti a lavorare meglio dedicandoci soprattutto a colmare il gap che c’era tra noi e i top paddlers dopo gli Europei. Abbiamo lavorato bene e con costanza, ci siamo avvicinati e oggi siamo anche riusciti a batterli. A tre settimane dal mondiale - ha concluso - è un buon incentivo continuare sul questa strada!”.