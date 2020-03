Canoa: positivo al coronavirus Josè Perurena Lopez, presidente della Federazione mondiale

Il numero 1 della Federazione mondiale di canoa, lo spagnolo José Perurena Lopez, è stato contagiato dal coronavirus. Lo riferisce l'ANSA, che ha inoltre appreso che l'ex membro onorario del CIO, 75 anni, è attualmente ricoverato in un ospedale di Madrid. L'ex canoista partecipò alle Olimpiadi di Città del Messico del 1968 venendo eliminato nel K4 1000. La sua presidenza della ICF è fino a questo momento una delle più lunghe della storia, dal momento che si protrae dal 2008. Soltanto Max Eckert (13 anni), Charles de Coquereaumont (20 anni) e Sergio Orsi (18 anni) sono rimasti in carica più a lungo in una storia che dura dal 1924. Anche il mondo della canoa, a causa del COVID-19, è attualmente fermo, come del resto tutto il mondo (o quasi) dello sport.

