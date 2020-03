Definitivamente cancellate le regate di qualificazione olimpica. Cambia il sistema di qualificazione

Nuove decisioni da parte della FISA, la Federazione Internazionale del canottaggio, a pochi giorni dall’annullamento delle due prove di Coppa del Mondo di Sabaudia (10-12 aprile 2020) e di Varese (1-3 maggio 2020), della regata europea di qualificazione olimpica e paralimpica di Varese (27-29 aprile 2020) e della regata finale di qualificazione paralimpica di Gavirate (8-10 maggio 2020).

A differenza di quanto precedentemente riferito, la regata europea di qualificazione olimpica di Varese non verrà recuperata ed è definitivamente cancellata, così come la regata finale di qualificazione olimpica di Lucerna (17-19 maggio) e la terza prova di Coppa del Mondo (22-24 maggio), in programma sempre nella località elvetica.

Cambia dunque il processo di qualificazione olimpica, e le modifiche saranno comunicate appena possibile. Si proveranno a recuperare le regate di qualificazione paralimpica, dato che le Paralimpiadi di Tokyo sono in programma in data successiva. Per tutti gli altri eventi in calendario, la FISA fa sapere che verranno fornite ulteriori comunicazioni in futuro.

