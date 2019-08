Mondiali Linz: nel doppio pesi leggeri Oppo-Ruta regalano all'Italia la seconda carta olimpica

Pochi minuti dopo l’impresa del due senza senior femminile con Tontodonato-Rocek qualificate per la finale, arriva la carta olimpica anche per il doppio pesi leggeri maschile di Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta, che conquistano la Finale A ai Mondiali di canottaggio di Linz: gli azzurri volano tra i primi sei che si giocheranno le medaglie e regalano all’Italia (il pass non è nominale) l’accesso a Tokyo 2020 (ci sono 7 posti).

Il doppio pesi leggeri maschile di Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta inanella la terza vittoria consecutiva, dopo batterie e quarti di finale, con una gara tutta in rimonta, culminata con una gran progressione che regala il successo con i crono di 6’13″30, battendo sulla linea d’arrivo la Spagna, seconda con 6’13″68.

A Tokyo anche la Polonia, terza in 6’14″15, che beffa la Cina, in testa fino ai 1500 metri e poi crollata nel finale, per via di una distribuzione dello sforzo evidentemente errata, quarta con 6’14″87 e relegata in Finale B, dove sarà in palio il settimo ed ultimo pass olimpico. L’Italia inoltre stacca il miglior crono assoluto.

Dalla seconda semifinale avanzano infatti Irlanda (6’13″46), Germania (6’13″59) e Norvegia (6’14″15), che competano il quadro delle finaliste e, ovviamente, degli equipaggi qualificati a Tokyo 2020. La vincente della Finale B raggiungerà le prime sei in Giappone: a contendersi l’ultimo biglietto saranno Cina, Repubblica Ceca, Nuova Zelanda, Belgio, Australia e Canada.

