Oro europeo per il quattro di coppia pesi leggeri, bronzo per Martino Goretti

Arrivano subito due medaglie per l’Italia agli Europei senior di canottaggio, che oggi a Lucerna vedono andare in scena le finali: nelle specialità non olimpiche che hanno aperto l’assegnazione dei titoli, è d’oro il quattro di coppia pesi leggeri maschile di Gabriel Soares, Catello Amarante, Alfonso Scalzone e Lorenzo Fontana, mentre è di bronzo Martino Goretti nel singolo pesi leggeri maschile.

Nel quattro di coppia pesi leggeri maschile Gabriel Soares, Catello Amarante, Alfonso Scalzone e Lorenzo Fontana conducono una bella gara in rimonta e con un crescendo rossiniano superano negli ultimi 500 metri gli avversari andando a chiudere in 5’55″48, andando a precedere i due contendenti sulla carta più pericolosi.

L’Olanda termina seconda in 5’56″89, mentre la Francia completa il podio con il bronzo in 5’57″05. Apena oltre il muro dei sei minuti le altre finalista: quarta è l’Austria in 6’00″10, mentre la Turchia, che aveva davvero ben impressionato nei turni precedenti, è quinta con 6’00″13. Chiude il novero delle finaliste la Germania in 6’03″43.

Nel singolo pesi leggeri maschile Martino Goretti deve cedere il passo ai due grandi favoriti della vigilia: vince il magiaro Peter Galambos, che si impone in 6’57″00, andando a vincere la sfida a due con il polacco Artur Mikolajczewski, secondo in 6’58″98. L’azzurro conquista però in maniera abbastanza agevole il bronzo con il crono di 7’02″27.

Si ferma ai piedi del podio il croato Luka Radonic, quarto in 7’06″49, mentre è quinto il britannico Jamie Copus, con il tempo di 7’08″79, scavalcando nel finale lo sloveno Rajko Hrvat, sesto ed ultimo in 7’08″98.