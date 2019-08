L'Italia continua a fare festa ai Mondiali 2019 di canottaggio che si stanno disputando a Linz (Austria). In apertura della settima giornata di gare è infatti arrivata una nuova qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: è la sesta carta per i Giochi dopo che nei giorni scorsi altre cinque imbarcazioni avevano centrato il prestigioso obiettivo.

È la seconda imbarcazione azzurra che va ai Giochi

A completare la missione sono state Valentina Rodini e Federica Cesarini a bordo del doppio pesi leggeri femminile, le azzurre erano impegnate nella Finale B e dovevano assolutamente vincere per staccare il pass a cinque cerchi: inizio di gara in controllo per le nostre portacolori che dopo 1 km si trovano a due secondi dalla Svizzera e in scia al Canada, nella seconda metà di gara la nostra coppia aumenta il numero di colpi, a 500 metri dal traguardo si avvicina sensibilmente alle elvetiche e poi con un serrate finale davvero micidiale riesce a imporsi col tempo di 7:11.18 precedendo il Canada (7:13.65) e l’Australia (7:13.84). Festa grande per Rodini e Cesarini, un paio di mesi fa già seconde in Coppa del Mondo a Poznan, che sapevano di poter agguantare la prestigiosa qualificazione e oggi con grande caparbietà sono riuscite nel loro intento. Il doppio pesi leggeri è la seconda imbarcazione femminile a volare a Tokyo 2020 dopo il due senza senior di Aisha Rocek e Kiri Tontodonati mentre gli altri quattro già certi del viaggio nel Sol Levante sono il doppio pesi leggeri, il due senza, il quattro senza e il quattro di coppia sempre al maschile.