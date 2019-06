Stefano Oppo e Pietro Ruta sono d’argento nel doppio pesi leggeri

Arriva un’altra medaglia in specialità olimpiche per l’Italia agli Europei di canottaggio di Lucerna, in Svizzera, dove gli azzurri Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta chiudono al secondo posto nel doppio pesi leggeri maschile alle spalle della Germania, oro, e davanti al Belgio, bronzo.

Vittoria per la Germania di Jonathan Rommelmann e Jason Osborne, che fanno gara di testa dall’inizio alla fine e, pur non riuscendo a staccare gli azzurri, non si fanno sorprendere dall’attacco di Oppo e Ruta: alla fine i tedeschi tagliano il traguardo in 6’12″58, mentre l’Italia è seconda in 6’13″95.

Medaglia di bronzo per il Belgio di Tim Brys e Niels van Zandweghe con 6’15″51, mentre resta ai piedi del podio la Spagna di Rodrigo Conde Romero e Manel Balastegui, quarta ma staccata, con il tempo di 6’18″42. Quinta l’Irlanda in 6’19″07, che precede di un soffio la Danimarca, sesta con il tempo di 6’19″20.