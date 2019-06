Davide Plebani conquista l'argento nell’inseguimento individuale agli European Games

Davide Plebani conquista la medaglia d’argento nell’inseguimento individuale agli European Games di Minsk dopo la finale con Smirnov, aggiungendo un’altra medaglia agli azzurri in questa disciplina dopo l’oro delle ragazze nell’inseguimento a squadre, l’argento degli uomini nell’inseguimento a squadre e l’argento della Fidanza nello Scratch.

Il 22enne bergamasco si conferma tra i migliori interpreti di questa specialità e dopo il bronzo ai Mondiali di Pruszkow, ottiene un’altra medaglia di assoluto valore, che rappresenta un ulteriore passo in avanti nel suo percorso di crescita.

In finale Plebani è stato superato dal russo Ivan Smirnov: l’azzurro non è riuscito, infatti, a ripetere l’ottimo tempo della qualifica, chiudendo la sua prova in 4:18.102, con un distacco netto dal russo, che invece ha saputo migliorarsi, prendendosi la vittoria in 4:14.675. Completa il podio lo svizzero Claudio Imhof, che batte il polacco Szymon Krawczyk (4:15.768 contro 4:19.220).