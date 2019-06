Dominio di Kirsten Wild nell’Omnium a Minsk, Elisa Balsamo chiude al 3° posto

Arriva anche la terza medaglia per la spedizione italiana nella seconda giornata di gare agli European Games 2019 di Minsk grazie alla medaglia di bronzo per Elisa Balsamo nell’Omnium. La 21enne cuneese è stata praticamente perfetta nelle prime tre prove e si è presentata alla partenza dell’ultimo atto alle spalle della fuoriclasse olandese Kirsten Wild, autentica dominatrice della gara. L’azzurra ha cercato di rimontare nella prima parte della Points Race pagando lo sforzo nella seconda metà della prova, ma è riuscita comunque a difendere il 3° gradino del podio dietro alla russa Evgeniia Augustinas.

Cronaca

Dopo una mattinata decisamente positiva, con il terzo posto nello Scratch e la seconda posizione nella Tempo Race, Elisa Balsamo ha messo in pista una prestazione di assoluto valore anche nella Elimination Race tenendo testa all’olandese fino alla fine e chiudendo ancora al secondo posto. Poi la britannica Jessica Roberts che ha terminato la prova in terza posizione restando in lotta per le medaglie. La situazione della classifica generale alla vigilia dell’ultima gara ha visto al comando Kirsten Wild (120 punti), seguita dall’italiana (112 punti) e proprio da Jessica Roberts (110 punti).

La Points Race si è aperta subito con un confronto diretto tra le tre protagoniste, rispettivamente prima, seconda e terza nel primo sprint intermedio. La situazione si è ripetuta nella terza volata, ma il vero momento di svolta è stato l’attacco di Augustinas. Al termine di una prolungata azione, la russa è riuscita a guadagnare un giro sulle avversarie piazzandosi in seconda posizione, mentre la Wild ha ipotecato la vittoria attaccando a sua volta e conquistando 20 punti sulle inseguitrici. Balsamo e Roberts non hanno invece avuto le gambe per seguire l’olandese e sono state costrette ad un testa a testa per la medaglia di bronzo. L’italiana ha conquistato un prezioso 3° posto nella settima volata (2 punti) portandosi a cinque punti di margine sull’avversaria, mentre l’attacco della bielorussa Tatsiana Sharakova e dell’austriaca Verena Eberhardt ha impedito alla britannica di raggiungere l’azzurra nonostante il terzo posto all’arrivo (4 punti). La classifica finale ha visto dunque il trionfo di Kirsten Wild (150 punti) davanti ad Evgeniia Augustinas (123 punti) ed Elisa Balsamo (120 punti), con Jessica Roberts costretta al quarto posto (119 punti).